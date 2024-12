Grande Fratello, Lorenzo Spolverato nel mirino dopo le parole su un ex al mas...

Lorenzo Spolverato si tradisce durante una battuta con i compagni al Grande Fratello: rivelata una storia con un ex fidanzato?

L’ingresso della mamma di Shaila Gatta nella casa del Grande Fratello ha suscitato un grande trambusto, dando inizio a un dibattito sulla presunta omosessualità di Lorenzo Spolverato. Nonostante la smentita del ragazzo, nelle ultime ore sembra che si sia tradito involontariamente rivelando la presenza di un ex fidanzato nella sua vita.

Le parole di Lorenzo Spolverato su un ex

Il ragazzo sembra essersi tradito mentre scherzava e rideva con gli altri concorrenti, in particolare con il rugbista Maxime Mbanda. Lorenzo ha cominciato a parlare di musica e di una canzone in particolare:

“Che bello ‘Celeste’! Vorrei chiamare i miei figli così”, ha dichiarato dopo avere scoperto il nome della figlia di Maxime.

“Sai perché l’ho chiamata così?”, ha chiesto il giocatore di rugby.

“Per gli occhi? No. Per la canzone ‘Blu celeste’”. A questo punto, Lorenzo Spolverato ha aggiunto la sua rivelazione inaspettata:

“A me l’hanno dedicata. Il mio ex me l’ha dedicata”.

La rivelazione della mamma di Shaila Gatta su Lorenzo Spolverato

Nelle scorse puntate la madre di Shaila ha sollevato il sospetto sull’orientamento sessuale del concorrente. La donna ha messo in dubbio i sentimenti che Spolverato afferma di provare per Shaila, dichiarando alla figlia:

“È gay, lo dicono tutti”.

La frase pronunciata da Lorenzo, dunque, desta ulteriori perplessità a riguardo.