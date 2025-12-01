Durante l’ultima settimana nella Casa del Grande Fratello, un imprevisto ha catturato l’attenzione del pubblico: l’infortunio di Mattia Scudieri durante una partita di pallavolo, che ha reso necessaria la sua temporanea uscita e ha cambiato la dinamica del gioco tra i concorrenti.

L’infortunio di Mattia Scudieri durante la partita di pallavolo

Ieri pomeriggio, Mattia Scudieri ha dovuto lasciare temporaneamente la Casa del Grande Fratello, inizialmente senza spiegazioni, suscitando curiosità tra i fan. Solo più tardi è emerso il motivo: il concorrente siciliano si è procurato una distorsione alla caviglia durante una partita di pallavolo organizzata in giardino.

La dinamica è stata subito notata dai telespettatori più attenti: mentre tentava di schiacciare un pallone alzato da Omer, Mattia è caduto sul piede di Jonas, che stava andando a muro, provocandosi un forte dolore. La regia ha immediatamente interrotto le riprese sul campo di gioco, lasciando il pubblico con il fiato sospeso.

Grande Fratello, Mattia torna nella casa con le stampelle: che cosa gli è successo

In tarda serata, Mattia è tornato nella Casa con la caviglia fasciata e l’uso delle stampelle, accolto calorosamente dagli altri concorrenti. Attualmente, il giovane trascorre la maggior parte del tempo sul divano o sul letto con la gamba sollevata, limitando i movimenti a causa dell’infortunio.

La sua presenza resta comunque cruciale, soprattutto considerando che è al televoto con Grazia Kendi, Omer Elomari e Jonas Pepe: il concorrente più votato accederà alla finale, mentre chi riceverà meno preferenze sarà eliminato. Nonostante l’incidente, Mattia sembra determinato a restare in gioco.