“Devono squalificarlo”. Caos al Grande Fratello, concorrente nella bufera per una frase choc

Negli ultimi giorni, Simone De Bianchi è finito al centro delle polemiche nella Casa del Grande Fratello per comportamenti e commenti giudicati inappropriati e irrispettosi verso le donne. Tra gesti allusivi e dichiarazioni controverse riguardanti Grazia Kendi e la nuova concorrente Dolce Dona, il romano ha scatenato l’indignazione del pubblico e acceso un dibattito sui social.

Polemiche nella Casa del Grande Fratello: il comportamento di Simone De Bianchi fa discutere

Simone De Bianchi è finito al centro di numerose discussioni all’interno della Casa del Grande Fratello, dopo una serie di comportamenti giudicati inappropriati dal pubblico. In una conversazione con il coinquilino Jonas Pepe, Simone ha raccontato un episodio con Grazia Kendi, descrivendo un gesto sessualmente allusivo mentre la prendeva in braccio.

Il romano, parlando con i compagni, ha detto: “Mi aveva chiesto di farle vedere se ce la facevo a prenderla in braccio, quindi mi è saltata in braccio e io le ho fatto pò pò pò. È scesa ed è corsa in bagno e ho detto: ‘Ammazza oh, due secondi. Guarda che le ho fatto a Grazia’”. Il racconto, trasmesso su Mediaset Extra e rilanciato sui social, ha generato indignazione, con alcuni utenti che hanno chiesto la squalifica del concorrente.

La scena assume maggiore rilevanza se confrontata con episodi precedenti: solo pochi giorni prima, Simone aveva rimproverato Omer Elomari per essersi abbassato i pantaloni davanti alle donne della Casa, definendo la sua azione “maleducata” e irrispettosa verso le coinquiline e sua madre Francesca.

Simone racconta di una cosa fatta con Grazia… Ed è la stessa persona che una settimana fa si preoccupava che i bambini a casa avessero visto il gesto dei pantaloni abbassati di Omer. L’ipocrisia dei concorrenti è sempre stata la cosa più patetica. 🤡 #GrandeFratello pic.twitter.com/zYP0wLMprB — Grande Fratello Forum (@gf_forum) November 28, 2025

“Devono squalificarlo”. Caos al Grande Fratello, concorrente nella bufera per una frase choc

La situazione si è ulteriormente complicata con le conversazioni riguardanti l’ingresso della nuova concorrente kosovara, Dolce Dona. Simone, insieme a Francesca e Domenico, ha fatto commenti considerati molto gravi dal pubblico, ammettendo di voler approcciare la ragazza “dopo averle fatto bere e averle dato della melatonina”, suscitando shock e sdegno sui social.

Gli spettatori hanno commentato su X: “Il limite della molestia da Simone è stato superato più volte sia con Grazia che con Giulia, ma alludere al far ubriacare una donna per poi stordirla con la melatonina credo sia l’apice dello squallore e della nostra sopportazione”.

L’episodio con Dolce Dona, unito alla mimica con Grazia, ha consolidato l’impressione di un comportamento irrispettoso e incoerente, che ha acceso un dibattito acceso tra fan e osservatori del reality.