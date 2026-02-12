Non c’è ancora l’ufficialità ma, il prossimo 16 marzo dovrebbe partire la nuova edizione del Grande Fratello Vip, con Ilary Blasi alla conduzione. E le opinioniste? Ecco le ultime indiscrezioni.

Grande Fratello Vip: si parte il 16 marzo?

C’è grande attesa per conoscere la data ufficiale d’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che vedrà Ilary Blasi alla conduzione.

Il reality, inizialmente, doveva essere condotto da Alfonso Signorini ma, dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona e l’autosospensione del direttore di Chi da Mediaset, il compito di condurre il GF Vip è andato sulla Blasi. Su Affariitaliani.it si parla di una possibile partenza il prossimo 16 di marzo anche se, secondo alcune indiscrezioni, Pier Silvio Berlusconi preferirebbe una partenza posticipata, tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Intanto, in attesa di conoscere la data ufficiale, cominciano a circolare i nomi delle possibili opinioniste.

Grande Fratello Vip, Ilary Blasi ha scelto le opinioniste? Il retroscena sui due nomi di punta

Sempre su AffariItaliani.it leggiamo i nomi di due possibili opinioniste per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, due nomi di punta per Ilary Blasi. Di chi stiamo parlando? Di Selvaggia Lucarelli, che sarebbe pronta ad accettare la sfida pur senza rinunciare in autunno alla nuova edizione di “Ballando con le Stelle”, e di Cesara Buonamici, volto storico del Tg 5 che è già stata opinionista con Signorini. Insomma una coppia davvero inedita, aspettiamo l’ufficialità!