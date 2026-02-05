Dopo il caso Signorini si era pensato a uno stop del Grande Fratello Vip invece, la nuova edizione del reality show ci sarà e comincerà a metà marzo con Ilary Blasi alla conduzione. Ecco che cominciano a circolare i primi nomi dei possibili concorrenti.

Grande Fratello Vip: a marzo si parte con Ilary Blasi

Grande Fratello Vip, si fa o non si fa? Alla fine Mediaset ha optato per il sì e il reality show è dunque quasi pronto a partire e a intrattenere i telespettatori.

Questa edizione del GF Vip avrebbe dovuto condurla Alfonso Signorini ma, dopo le accuse di Fabrizio Corona, il timone è passato a Ilary Blasi. La conduttrice romana è pronta per questa nuova avventura che partirà a metà marzo. Ma, chi entrerà nella Casa più spiata d’Italia? Ecco i nomi dei primi quattro concorrenti secondo le indiscrezioni.

Grande Fratello Vip di Ilary Blasi, l’indiscrezione clamorosa: “I primi quattro concorrenti”

A metà marzo partirà la nuova edizione del Grande Fratello Vip con Ilary Blasi alla conduzione. Cominciano a circolare le prime indiscrezioni sul cast, con Alberto Dandolo che, sulle colonne de magazine Oggi, ha fatto i nomi di quattro personaggi, quindi quattro possibili concorrenti. Di chi stiamo parlando? Di Walter Zenga, Francesca Manzini, Raimondo Todaro e Ilona Staller. Tutti e quattro erano in realtà già presenti nella cosiddetta “lista Signorini“, che conteneva 20 vip che il conduttore aveva opzionato, col benestare di Mediaset. Lista confermata da Davide Maggio, aggiungendo come lo scandalo abbia congelato ogni decisione.