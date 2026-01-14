Il caso Signorini, scoppiato dopo la prima puntata di Falsissimo Il Prezzo del Successo, ha rapidamente attirato l’attenzione di media e social. Al centro del dibattito, insieme ad Alfonso Signorini e Antonio Medugno, è finita Clarissa Selassié, ex concorrente del GF Vip, che ha deciso di intervenire pubblicamente per smentire le recenti insinuazioni circolate sul web.

Nuovi sviluppi sul caso Signorini nato dal programma ‘Falsissimo Il Prezzo del Successo’

Lo scorso 15 dicembre, con la messa in onda della prima puntata di Falsissimo Il Prezzo del Successo, è esplosa una vicenda che ha rapidamente travalicato i confini del programma, trasformandosi in ciò che i media hanno definito il “caso Signorini”. Tra i momenti più commentati c’è stata l’intervista rilasciata ad Fanpage da Alessandro Piscopo, ex manager di Antonio Medugno, che ha raccontato un episodio che sarebbe avvenuto alla fine del 2021: un viaggio a Roma e una notte con una ex concorrente del Grande Fratello Vip, appena eliminata dal reality. Piscopo ha riportato così le parole di Signorini: “So che vieni a Roma per le principesse e non per le regine. Pessima strategia”.

Successivamente, Antonio Medugno ha riacceso i riflettori sulla vicenda durante la trasmissione Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, raccontando la sua versione dei fatti e confermando di aver ricevuto il messaggio da Signorini: “Non sono mai sceso a compromessi. Se è vero che ho passato una notte con una ex concorrente del GF Vip? Sì… Io ho solo chiesto un aiuto in quel periodo a chi mi tutelava lavorativamente”.

La vicenda, fra allusioni e racconti incrociati, ha portato infine a chiarire l’identità della protagonista: Clarissa Selassié, stanca di essere coinvolta indirettamente, ha deciso di intervenire pubblicamente attraverso i social.

Caso Signorini, spunta un altro nome: parla ex GF Vip 7

Dopo settimane di indiscrezioni e supposizioni, Clarissa Selassié ha voluto rompere il silenzio con un messaggio chiaro e diretto su Instagram: “Con Medugno ricordo solo un episodio di terribili sforzi e zero risultati. Gli serviva solo un lasciapassare per entrare nella casa del Grande Fratello. Detto ciò vi chiedo gentilmente di non nominarmi mai più e associarmi a ipotetiche notti di ‘sesso’ che non sono mai successe”. Le sue parole hanno segnato un punto di svolta, riaffermando la propria estraneità ai fatti e respingendo le ricostruzioni di Medugno e Piscopo.