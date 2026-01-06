Simona Ventura, abituata solitamente a dire ciò che pensa in maniera diretta, stavolta ha scelto un modo diverso di esprimere il suo pensiero, che fa più rumore di tante parole. Di ritorno da un’annata televisiva intensa, che l’ha vista rimettersi in gioco al timone del Grande Fratello Nip, la conduttrice ha deciso di fare il punto della situazione in un’intervista.

Simona Ventura su Signorini: “Non ne parlo”

Il clima attorno al reality è teso. Mentre si rincorrono le voci sulla prossima edizione Vip di primavera, c’è già un grande assente: Alfonso Signorini. Il conduttore e direttore di Chi, come noto, ha scelto di autosospendersi da Mediaset dopo il terremoto giudiziario nato dalle rivelazioni di Fabrizio Corona nel format Falsissimo, finite all’attenzione della Procura di Milano. Interpellata dal Corriere sulla vicenda e sul collega, Ventura è stata netta: “Alfonso Signorini? Non ne parlo“.

Simona Ventura e il suo nuovo progetto

La conduttrice difende però con fermezza l’esperienza al timone del GF Nip, e rivendica ogni scelta fatta. “È stato un anno straordinario perché ho avuto l’opportunità di fare un programma complesso, ma entusiasmante con una grande squadra di lavoro”. Porta a sostegno anche il raffronto internazionale, ricordando il 5% di share registrato dal format in Spagna. La domanda finale resta però inevitabile: tornerà a condurre il GF? “Ora penso solo al mio documentario“. La conduttrice si sta dedicando allo studio di documenti e fotografie per un progetto dedicato a Padre Pio, il “santo contemporaneo più amato al mondo”. Un cambio di rotta netto e spiazzante, caratteristico di una carriera basata sull’esigenza di stimoli sempre nuovi.