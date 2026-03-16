Grégoire avanti a Dati a Parigi: il quadro dopo il primo turno

Il 15 marzo 2026 le municipali francesi hanno offerto segnali contrastanti: a Parigi, secondo i primi exit poll e i primi dati di spoglio, Emmanuel Grégoire è risultato in testa rispetto a Rachida Dati. L’istituto Elabe ha stimato per Grégoire una forbice tra il 31% e il 34%, con Dati attestata intorno al 30%, mentre alcuni conteggi iniziali dello spoglio hanno mostrato scarti diversi, con indicazioni fino al 36% per Grégoire e valori inferiori per la sfidante. Questo primo turno è stato osservato come un termometro politico nazionale, in vista del ballottaggio che deciderà il sindaco della capitale.

La sindaca uscente Anne Hidalgo ha subito lanciato un appello ai suoi elettori, definendo il voto come una barriera contro il «pericolo del populismo» e chiedendo che «neppure un voto» venga perduto a favore di Emmanuel Grégoire, indicato come suo erede politico. Allo stesso tempo il partito dei Républicains appoggia Rachida Dati e non esclude di cercare il sostegno dell’RN al secondo turno per cercare di interrompere il lungo dominio della gauche a Parigi. Le trattative tra forze politiche per allacciare alleanze saranno decisive nelle prossime giornate in vista del ballottaggio domenicale.

Il risultato a Parigi e i numeri

Nel dettaglio, le cifre che emergono dai primi rilevamenti mostrano un quadro fluido: l’istituto Elabe ha assegnato a Grégoire una forbice compresa tra il 31% e il 34%, mentre a Rachida Dati intorno al 30%. Altri dati di spoglio in serata hanno parlato di scarti maggiori, con il candidato socialista al 36% e la sfidante più indietro. Questo gioco di percentuali rende evidente come il destino dell’Hotel de Ville dipenda dalle alleanze e dalle decisioni degli elettori nei giorni successivi: ogni punto percentuale potrà risultare determinante al ballottaggio. Sul piano locale, il confronto è anche simbolico: mettere fine a 25 anni di governo di sinistra nella capitale è l’obiettivo dichiarato della destra.

Che significa per la sinistra

La posizione di Grégoire viene letta come il lascito politico di Anne Hidalgo, ma non assicura automaticamente la vittoria: il Partito Socialista e le altre forze di sinistra dovranno decidere se unire i voti o correre separati. Manuel Bompard di La France Insoumise ha chiesto una fusione rapida delle liste di sinistra per fare da ostacolo all’avanzata dell’estrema destra, mentre il segretario socialista Olivier Faure ha scartato l’ipotesi di un accordo nazionale con LFI. Questo scontro interno è cruciale perché la capacità della sinistra di fare sbarramento o di disperdere consensi determinerà l’esito del secondo turno nella capitale.

Il quadro nazionale

Fuori da Parigi, la fotografia elettorale conferma la crescita del Rassemblement National in molte località: il RN è in testa a Tolone e ha già assicurato il sindaco a Perpignano con il ri-eletto Louis Aliot. A Marsiglia il candidato RN prova a scardinare il potere di sinistra guidato da Benoit Payan, mentre la destra tradizionale vive tensioni tra correnti: da Eric Ciotti che avanza a Nizza a figure centriste come Edouard Philippe, in testa a Le Havre e osservato come possibile protagonista per la corsa all’Eliseo nel 2027. L’affluenza nazionale è stata stimata dagli exit poll intorno al 57%, inferiore al 2014 ma superiore al 2026, indicando comunque una partecipazione ridotta rispetto ad alcune precedenti tornate.

Le città sotto osservazione

Alcune amministrazioni mettono sotto la lente il futuro politico del Paese: Marsiglia e Le Havre sono considerate tappe fondamentali per valutare la capacità del RN e delle altre forze di governare grandi centri urbani. Roubaix appare un obiettivo possibile per La France Insoumise, mentre la tenuta delle coalizioni locali deciderà se il RN rimarrà confinato a feudi o potrà ottenere il governo di città di primo piano. In tutti questi casi, le alleanze post-primo turno e la mobilitazione degli astensionisti saranno fattori determinanti.

Prossimi passi e scenari

Nei giorni che separano dal ballottaggio i partiti lavoreranno ai tavoli per costruire intese e cercare di aggregare i voti necessari. La destra dei Républicains potrebbe cercare l’appoggio del RN in alcune realtà, mentre la sinistra dovrà decidere se superare le divisioni per proteggere i municipi ancora contesi. Il risultato finale a Parigi sarà sia un verdetto locale sia un indicatore per il panorama politico nazionale in vista del 2027: la capacità di trasformare percentuali parziali in maggioranze concrete nelle assemblee cittadine resterà la chiave per leggere le prossime mosse di tutti i protagonisti.