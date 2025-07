Gromo, il comune senza più banca: "Mezza giornata di viaggio e pericoli per un prelievo"

Milano, 17 lug.(Adnkronos) - Chilometri nel nulla per andare in banca. Giornate perse e qualche pericolo per effettuare un prelievo. Turisti scontenti per l'assenza di uno sportello. Gromo è un comune italiano di 1130 abitanti, in provincia di Bergamo. Nel Medioevo la chiamavano "la...

Milano, 17 lug.(Adnkronos) – Chilometri nel nulla per andare in banca. Giornate perse e qualche pericolo per effettuare un prelievo. Turisti scontenti per l'assenza di uno sportello. Gromo è un comune italiano di 1130 abitanti, in provincia di Bergamo. Nel Medioevo la chiamavano "la piccola Toledo", con le fucine per la costruzione delle armi bianche.

Adesso è uno splendido Borgo, inserito tra i" più belli d'Italia", ma senza nemmeno uno sportello bancario: così dal 2021 quando ha chiuso la filiale di Intesa Sanpaolo. L'ennesimo Paese vittima della desertificazione bancaria. Lo denuncia all'Adnkronos la sindaca di Gromo, Sara Riva.

Non avete sportelli nel vostro Paese?

"Purtroppo non abbiamo più sportelli. L'ultimo ad aver chiuso è quello di Intesa Sanpaolo.

Quanti chilometri per effettuare un prelievo?

"Almeno 3 km (per chi vive nelle frazioni addirittura 10 km) in un tragitto che a tratti non è sicuro per i pedoni e in un territorio dove il servizio di trasporto pubblico locale è carente. In alcuni casi un utente, per recarsi in banca con i mezzi pubblici, dovrebbe considerare di impegnare mezza giornata".

In termini pratici non avere uno sportello quali danni crea, quale fasce della popolazione sono più danneggiate?

"Gromo è uno dei borghi più belli d'Italia e bandiera arancione del Tci, puntiamo molto sul turismo ma la carenza di servizi come quello in parola non aiuta. I turisti si dichiarano spesso scontenti per l'assenza di uno sportello. Per chi risiede tutto l'anno la situazione è ancora più critica, gli anziani sono sicuramente gli utenti maggiormente danneggiati in quanto spesso e volentieri non dispongono di un'auto e quindi devono dipendere da altre persone oppure affidarsi al trasporto pubblico che, come anticipavo, presenta diverse criticità e addirittura non copre alcune zone del paese (come le frazioni)".

Danni economici per le imprese?

"La mancanza di servizi come questo crea malcontento e contribuisce allo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna".

Da quanto vivete in questa situazione?

"Dal 2021"

Quali iniziative ha intrapreso per cercare di risolvere la situazione?

"Ho inviato solleciti sia scritti che verbali, mi sono recata personalmente a Bergamo per parlare con i vertici della banca, mi sono rivolta alla stampa. Purtroppo non ho ottenuto alcunché. Addirittura a un certo punto mi era stato promesso che il bancomat sarebbe stato nuovamente attivato salvo poi comunicarmi un cambio di direzione".

Cosa ne pensano i cittadini?

"Sono molto delusi, a distanza di anni ancora si lamentano e io non posso che condividere questo malcontento. Alcuni non riescono a capire che l'Amministrazione comunale non ha colpe in merito e soprattutto non ha il potere di intervenire.

Avete in mente forme di protesta o ricorsi?

"Tutte le proteste promosse non hanno sortito l'effetto desiderato" (di Andrea Persili)