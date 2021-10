Gualtieri: grazie per la fiducia, ora lavoriamo a rilanciare Roma

Roma, 18 ott. (askanews) – “Voglio davvero ringraziare le romane e i romani per questo risultato così significativo, sono onorato della fiducia accordatami e metterò tutto il mio impegno per onorarla”, ha detto il candidato del centrosinistra sindaco di Roma, commentando i dati del ballottaggio che lo vedono in netto vantaggio su Enrico Michetti.

“Io con tutto il mio impegno sarò il sindaco di tutti i romani e delle romane e della città.

Ora inizia un lavoro di straordinaria intensità per rilanciare Roma, per farla funzionare meglio, farla crescere, creare buona occupazione, per essere una città più inclusiva e vicina alle persone, campione della transizione ecologica, dell innovazine, della cultura, della scienza, una città vicina alle persone e capace di valorizzare lo straordinario patrimonio di partecipazione civica che ho visto in questi mesi come una risorsa importantissima per la città”.