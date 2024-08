Guè non viene riconosciuto da un influencer a New York: il video è virale

Nelle ultime ore è diventato virale un video girato da un influencer americano a New York, con protagonista Guè Pequeno. Il content creator non conosce il rapper e gli chiede cosa fa nella vita.

Considerato uno dei migliori rapper italiani, Guè Pequeno è pressoché sconosciuto a New York. La prova ci arriva da un video che un influencer americano, tale Ted Zhar, ha registrato lo scorso maggio per le strade della Grande Mela. Il content creator è uno di quelli che ferma gente a caso per fare delle domande intime e tra le sue grinfie è finito anche l’artista nostrano.

L’influencer non conosce o riconosce Guè

“Ciao, che cosa fai nella vita?“, ha chiesto l’influencer americano a Guè. In un primo momento, il rapper non ha risposto, poi vista l’insistenza – “Sei un rapper? Siete rapper?” – replica dicendo di essere un artista. Ted Zhar non lo ha riconosciuto, o forse non lo conosce proprio, ma alla fine della fiera gli ha chiesto i biglietti per il suo concerto: “Ti esibisci al Gramercy? Allora sei uno grande“”.

Guè: il primo concerto a New York

Il video è stato girato nei giorni in cui Guè era a New York per il suo primo concerto, tenutosi il 12 maggio presso il Gramercy Theatre. L’influencer americano, però, ha postato il video solo nelle scorse ore. Il rapper, che nel filmato viene chiamato “Gwere“, ha prontamente commentato: “Chi ca**o è Gwere?“.