Non si arrestano le barbarie a Gaza, dove anche nel corso della mattinata di oggi, sabato 20 luglio, almeno 25 palestinesi hanno perso la vita a seguito dell’ennesimo raid portato a termine dall’esercito di Israele nell’enclave. Non si è trattato di un solo attacco, ma di più bombardamenti mirati in aree specifiche.

Guerra Israele-Hamas, bombardamenti a Gaza: 25 morti

“Decine di persone sono rimaste uccise o ferite nelle ultime ore in bombardamenti delle forze israeliane contro zone nel centro e nel sud della Striscia di Gaza” – questa è la denuncia che è stata pubblicata questa mattina dall’agenzia di stampa ‘Wafa‘ in merito a quanto successo nelle ore precedenti nelle aree incriminate della Striscia di Gaza. Ad aggiungere altre informazioni in merito a quanto sta accadendo nell’enclave ci ha pensato ‘Al Jazeera‘. L’organo di stampa ci tiene a sottolineare che la maggioranza delle vittime degli attacchi dell’Idf di queste ultime ore sarebbero ragazzi e donne.

Guerra Israele-Hamas, bombardamenti a Gaza: dove ha colpito l’Idf

Scendendo maggiormente nello specifico, secondo le informazioni che stanno circolando, pare che almeno 5 persone siano morte in seguito ad un attacco nel quartiere Sheikh Radwan di Gaza City. 4 morti, tra cui alcuni bambini, a Jabalia, altri 3 nel campo profughi di Bureij. Infine, 8 persone sono morte a Nuseirat.