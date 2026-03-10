Guerra in Iran, Tajani parla di data di chiusura e sottolinea il logoramento militare di Teheran e le implicazioni regionali.

La guerra in Medio Oriente ha raggiunto un punto critico, con il conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti che determina instabilità politica e militare nell’intera regione. Al centro dello scontro ci sono le capacità nucleari iraniane e il logoramento delle forze armate di Teheran, mentre la diplomazia internazionale cerca di trasformare la pressione militare in opportunità per la pace. Le recenti dichiarazioni del Ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, offrono una visione sulle tempistiche e sulle strategie alla base di questo conflitto.

Guerra in Medio Oriente e prospettive di conclusione del conflitto

Le ripercussioni del conflitto si estendono anche agli altri Paesi del Golfo. Gli ultimi aggiornamenti riportano attacchi iraniani verso Emirati Arabi Uniti e Qatar, mentre la Nato ha potenziato le difese lungo i confini della Turchia con sistemi Patriot. Su questo punto, Tajani ha rassicurato: “Il problema della sicurezza dei nostri connazionali è stato in gran parte risolto, permettendo al governo italiano di concentrarsi sulla gestione diplomatica della crisi“.

Parallelamente, emergono timidi segnali di apertura politica: Donald Trump ha indicato la possibilità di avviare un dialogo con Teheran, condizionato dai risultati sul campo. Allo stesso tempo, leader europei come il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno richiamato alla prudenza, avvertendo che scelte come l’annessione della Cisgiordania potrebbero compromettere i futuri equilibri di pace. La sfida diplomatica sarà trasformare il progressivo indebolimento militare dell’Iran in un’opportunità per costruire un ordine regionale più sicuro e senza la minaccia nucleare.

Guerra Iran, Tajani indica una possibile data di fine delle ostilità: “Le armi stanno diminuendo”

L’attuale contesto geopolitico in Medio Oriente è attraversato da una fase di forte instabilità. In questo scenario, le dichiarazioni del Ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, rilasciate alla fiera LetExpo di Verona, offrono spunti sulle possibili tempistiche e motivazioni strategiche dello scontro. Tajani ha delineato un quadro che oscilla tra l’ottimismo pragmatico di Washington e la retorica difensiva di Teheran, ipotizzando che la fase più intensa delle ostilità potrebbe concludersi nell’arco di poche settimane.

Il ministro ha spiegato: “Sono gli americani che sono in guerra, lo sapranno forse meglio di noi, però se dobbiamo ascoltare quello che dicono gli iraniani, dicono una cosa diversa“. Posizionandosi tra le narrazioni contrapposte, Tajani ha aggiunto: “Credo che forse la verità sta nelle 3-4 settimane. Ne è già passata una e qualche giorno, quindi credo che ancora qualche giorno ci sarà“. Ha inoltre sottolineato l’impatto degli attacchi congiunti: “Le armi a disposizione di Teheran stanno diminuendo fortemente, quindi i missili sono sempre di meno; rimangono i droni che sono meno pericolosi, però ritengo che gli attacchi di israeliani e americani ridurranno di giorno in giorno la forza militare dell’Iran“.

Il conflitto non riguarda solo la dimensione militare, ma è fortemente legato al programma nucleare iraniano. Tajani ha evidenziato: “C’è il tema dell’uranio arricchito che gli iraniani hanno continuato a conservare con l’obiettivo poi di fare la bomba atomica, e quella è la ragione per la quale israeliani e americani hanno attaccato“. L’offensiva mira dunque a colpire i siti di stoccaggio e i laboratori di ricerca, per impedire a Teheran di completare il proprio programma nucleare e garantire una maggiore stabilità nella regione.