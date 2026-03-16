Guerra in Medio Oriente, Iran chiude ai negoziati mentre Trump allunga i tempi del conflitto

Nel pieno della guerra in Medio Oriente, l’Iran rifiuta i negoziati e Trump rinvia un accordo, prolungando le ostilità e aumentando le tensioni.

Le tensioni in Medio Oriente continuano ad aumentare tra attacchi militari, incidenti nelle missioni internazionali e manovre diplomatiche delle principali potenze coinvolte. Nel contesto della guerra, il ruolo dell’Iran e le posizioni del presidente americano Trump contribuiscono ad alimentare un quadro geopolitico sempre più complesso. Dalla sicurezza delle basi militari nella regione agli scontri nel Libano meridionale, fino alla delicata questione dello Stretto di Hormuz e alla possibile durata del conflitto, la situazione resta estremamente instabile e segnata dal rischio di un’ulteriore escalation.

Attacchi e tensioni militari nel Medio Oriente

Un velivolo senza pilota impiegato nelle operazioni militari è stato distrutto durante un attacco con drone contro la base di Ali Al Salem, in Kuwait, installazione strategica che ospita anche mezzi e personale statunitense. Il drone colpito faceva parte della Task Force Air ed era utilizzato per attività operative e di sorveglianza nell’area. Secondo quanto riferito dalle autorità militari, non si sono registrati feriti tra i militari presenti, che al momento dell’attacco si trovavano già in condizioni di sicurezza. Il capo di Stato maggiore della Difesa ha sottolineato l’importanza del mezzo spiegando che “il drone italiano distrutto era indispensabile per nostre operazioni”, aggiungendo che nella base era presente “solo il personale essenziale per lo svolgimento delle attività”.

L’episodio evidenzia il clima di forte tensione che caratterizza l’intera regione del Golfo, dove infrastrutture militari e installazioni strategiche sono sempre più esposte a possibili attacchi.

Un clima di instabilità emerge anche nel Libano meridionale. Le pattuglie dei caschi blu della missione ONU sono state infatti bersagliate da colpi d’arma da fuoco mentre effettuavano controlli nei pressi delle loro basi. La missione di interposizione ha spiegato che gli spari sarebbero stati effettuati “probabilmente da gruppi armati non statali” e che gli episodi si sono verificati in tre diverse occasioni durante attività di pattugliamento. In due casi i militari hanno reagito per autodifesa e, dopo brevi scambi di colpi, hanno ripreso le operazioni previste. Nonostante l’assenza di feriti tra i peacekeeper, l’episodio conferma la fragilità della sicurezza nella zona e la presenza di gruppi armati che continuano a operare nel territorio.

Diplomazia internazionale e sicurezza delle rotte energetiche

Parallelamente agli sviluppi militari, la crisi si riflette anche sul piano diplomatico e strategico. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che diversi Paesi hanno contattato Teheran per ottenere garanzie di passaggio sicuro nello Stretto di Hormuz, uno dei corridoi marittimi più importanti per il commercio mondiale di petrolio e gas. Il capo della diplomazia iraniana ha spiegato che “non posso citare alcun Paese in particolare”, sottolineando tuttavia che eventuali decisioni operative saranno prese dalle forze armate iraniane. Il controllo e la sicurezza di questo stretto rappresentano un tema cruciale per l’economia globale, poiché da qui transita una quota significativa delle esportazioni energetiche provenienti dal Golfo Persico.

Araghchi ha inoltre ribadito i rapporti con Mosca e Pechino, definite partner strategici di Teheran. Il ministro ha ricordato che tra i tre Paesi esiste “una buona collaborazione… politicamente, economicamente e persino militarmente”, evidenziando come queste relazioni contribuiscano a rafforzare la posizione iraniana nel contesto della crisi regionale.

Guerra in Medio Oriente, Iran chiude ai negoziati mentre Trump allunga i tempi del conflitto

Nel frattempo, il quadro militare lascia presagire una prosecuzione delle ostilità ancora per diverse settimane. Secondo quanto riferito dall’esercito israeliano, la campagna militare potrebbe continuare per almeno altre tre settimane, con “migliaia di obiettivi” ancora da colpire. Le dichiarazioni indicano che le operazioni non sono vicine a una conclusione immediata e che la strategia prevede ulteriori azioni contro infrastrutture e obiettivi considerati strategici.

Da parte iraniana, la posizione resta altrettanto ferma. Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha affermato che la guerra terminerà solo quando Teheran avrà la certezza che non potrà ripetersi in futuro. In questo contesto, le autorità iraniane hanno anche invitato gli altri Paesi “ad astenersi da qualsiasi azione che possa portare un’escalation e a un’estensione del conflitto”, mentre diverse potenze internazionali stanno valutando il proprio ruolo nella sicurezza delle rotte marittime del Golfo. L’insieme di queste dinamiche evidenzia uno scenario ancora altamente instabile, nel quale diplomazia e operazioni militari continuano a svilupparsi parallelamente.