Gli effetti di un conflitto come quello tra Israele e Hamas si fanno sentire anche in occidente, Italia inclusa. Milano, ad esempio, è divisa da cortei di fazioni diverse: da una parte la Lega che difende Israele, dall’altra una manifestazione indetta dai giovani palestinesi.

Milano divisa dai cortei: le iniziative

L’iniziativa del Carroccio ha inizio a Largo Cairoli, mentre il corteo dei sostenitori della Palestina si snoda in una zona non distante dal Duomo, compresa tra piazza Oberdan e piazza Missori. Qui, giovani attivisti sfilano portando avanti lo slogan: “Palestina libera, fermate il genocidio”.

Milano divisa da cortei, l’intervento di Salvini

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha attaccato coloro che sono contro lo stato d’Israele affermando: “Gli ultimi fascisti rimasti sono quelli che stanno sfilando per la città e che odiano Israele, nostalgici dell’odio e della paura”.

Milano divisa dai cortei: manifestazioni anche a Roma e Firenze

A Roma, il corteo in protesta contro la guerra e a favore della Palestina ha inizio a piazza Vittorio e si snoda fino a raggiungere piazza di Porta San Giovanni. Questa manifestazione costituisce anche una contromanifestazione in risposta alle commemorazioni che si tengono nella stessa giornata dedicata alle Forze Armate.

In aggiunta, a Firenze si è tenuto un corteo per esprimere opposizione al progetto del nuovo comando della NATO nella città, organizzato dal comitato “No comando NATO né a Firenze né in nessun altro luogo”.