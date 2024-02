Guerra Russia Ucraina: Mosca torna all'attacco con droni e missili

La guerra Russia Ucraina continua senza sosta e proprio questa notte Mosca ha lanciato un nuovo assalto utilizzando 17 droni d’accatto Shahed e missili guidati antiaerei S-300 insieme ad un missile guidato Kh-59. Stando a quanto riportato dalle forze ucraine, buona parte dei droni sono stati distrutti insieme al missile Kh-59.

Guerra Russia Ucraina: un nuovo attacco

L’annuncio proviene direttamente dalle forze militari ucraine che hanno recentemente condiviso i dettagli di un nuovo attacco avvenuto proprio questa notte. Stando a quanto dichiarato, Mosca ha lanciato un nuovo attacco composto da 17 droni Shahed-136/131 provenienti dalla regione di Primorsko-Akhtarsk.

Di questi, 14 sono stati distrutti nelle regioni di Khmelnytskyi, Vinnytsia, Kirovohrad, Mykolaiv, Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia. Ma l’assalto non si è limitato all’uso di droni, perché la Russia ha anche lanciato diversi missili tra cui degli S-300 ed un Kh-59, quest’ultimo è stato però distrutto dalle forze ucraine.

Cambiamenti nelle forze ucraine

Di recente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha effettuato alcuni cambiamenti per quanto riguarda le forze militari. Nel dettaglio Oleksandr Pavliuk, ex vice ministro della Difesa, è stato nominato nuovo comandante delle forze di terra. Non è una segreto che il presidente abbia intenzione di riorganizzare le forze armate del paese, già qualche giorno fa Oleksandr Syrskyi è stato nominato comandante in capo al posto di Valerii Zaluzhny.

La Russia invece attacca anche a voce dichiarando, tramite le parole del vice capo della missione permanente della Federazione Russa presso l’Onu, che il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres non ha alcuno strumento utile per far cessare le ostilità tra le due forze in campo.