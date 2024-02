Pioggia di missili russi sui civili ucraini, almeno 5 morti e 30 feriti

Kiev, 7 feb. (askanews) - Almeno cinque persone sono state uccise e oltre 30 ferite in Ucraina da un nuovo massiccio attacco aereo russo, nelle stesse ore in cui è in corso la visita nel paese del capo della diplomazia europea, Josep Borrell. Borrell, che si trovava a Kiev da ieri. Borrell ha dovut...

Kiev, 7 feb. (askanews) – Almeno cinque persone sono state uccise e oltre 30 ferite in Ucraina da un nuovo massiccio attacco aereo russo, nelle stesse ore in cui è in corso la visita nel paese del capo della diplomazia europea, Josep Borrell. Borrell, che si trovava a Kiev da ieri. Borrell ha dovuto rifugiarsi in un rifugio antiaereo, secondo quanto riportato dall’Afp. Quattro delle vittime mortali sono state uccise in un edificio residenziale della capitale pesantemente colpito. Oltre a Kiev, i missili russi hanno preso di mira Mikolaiv, Kharkiv, Nikolaev e Leopoli nell’Ovest del paese.

“Un altro attacco massiccio contro il nostro Stato. Sei regioni sono state prese di mira dal nemico”, ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky su Telegram. Nella capitale, l’allarme è scattato poco prima delle 6.00 ora locale (le 5.00 in Italia) ed è durato per tre ore. In totale, la Russia ha lanciato 44 missili e 20 droni esplosivi contro l’Ucraina, ha dichiarato su Telegram il comandante in capo delle forze armate ucraine, Valery Zaloujny. Secondo il comandante, si tratta di 36 missili da crociera di vario tipo, tre missili balistici e 5 missili S-300.