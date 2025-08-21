JD Vance vicepresidente USA nel governo Trump ha espresso il proprio pensiero rispetto al potenziale ruolo che dovrebbe avere l’Europa all’interno della guerra tra Russia ed Ucraina al fine di garantire l’adeguato supporto alla nazione del presidente Zelensky in attesa che arrivi il tanto atteso cessate il fuoco.

“Europa, ruolo guida nel conflitto”

JD Vance ha voluto parlare del ruolo europeo all’interno della guerra russo ucraina svelando apertamente quale dovrebbero essere i compiti dell’Europa, lasciando trapelare un sempre minor interesse nello scontro da parte degli Stati Uniti.

Come riportato da SkyTG24 – “l’Europa dovrà fare la “parte del leone. Non penso che noi dovremmo farci carico di questo peso.

Dall’altra parte della barricata la Russia non vede naturalmente di buon occhio il comportamento europeo nei confronti di Trump, dopo i colloqui avvenuti nello studio ovale della Casa Bianca. Per il ministro degli esteri Lavrov quanto successo sono stati solamente dei “goffi tentativi di cambiare la posizione di Donald Trump sulla soluzione ucraina”.

Le ultime notizie dal fronte

Nella notte la Russia ha attaccato l’Ucraina con il lancio di 40 missili, tra cui 4 ipersonici e 574 droni, questo è quanto emerso dall’aeronautica di Kiev sul proprio gruppo Telegram.

L’Ucraina ha risposto abbattendo 31 missili, tra cui uno ipersonico e 546 velivoli senza pilota. Zelensky su Facebook ha fatto sapere che sono continuati gli attacchi russi su complessi residenziali ed infrastrutture civili, colpendo la popolazione.