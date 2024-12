Il misterioso abbandono di Guillermo Mariotto

Sabato scorso, durante una diretta di Ballando con le Stelle, il giudice Guillermo Mariotto ha lasciato il suo posto in modo inaspettato, suscitando interrogativi e speculazioni tra il pubblico e i fan del programma. La sua uscita repentina ha colto di sorpresa non solo i telespettatori, ma anche i suoi colleghi, lasciando un alone di mistero sulla vera motivazione dietro questo gesto. Mentre ufficialmente si parla di problemi di salute, le voci si sono rapidamente diffuse, suggerendo che ci sia di più dietro questo abbandono.

Il Tapiro d’Oro e la reazione di Mariotto

Dopo l’incidente, il noto inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, ha cercato di raggiungere Mariotto all’aeroporto di Fiumicino per consegnargli il Tapiro d’Oro, un riconoscimento ironico per la sua uscita dal programma. Tuttavia, l’incontro non è andato come previsto: il Tapiro è stato rotto durante la consegna, e il dialogo tra i due è diventato rapidamente teso. Mariotto, visibilmente irritato, ha risposto in modo brusco alle domande di Staffelli, lasciando intendere che la situazione lo avesse infastidito ulteriormente. Questo scambio ha alimentato ulteriormente le speculazioni sulla sua condizione mentale e sul suo stato d’animo.

Le vere ragioni dietro l’abbandono

Secondo le dichiarazioni ufficiali dell’ufficio stampa della maison Gattinoni, di cui Mariotto è direttore creativo, il giudice si sarebbe allontanato per motivi di salute legati allo stress accumulato. Tuttavia, fonti vicine al mondo della moda hanno rivelato che la verità potrebbe essere diversa. Pare che Mariotto fosse stato costretto a lasciare il programma per un impegno lavorativo urgente: la consegna di abiti per un matrimonio negli Emirati Arabi. La persona incaricata di effettuare la consegna avrebbe avuto un malore, costringendo Mariotto a intervenire personalmente. Questo imprevisto lavorativo ha quindi preso il sopravvento sulla sua partecipazione al programma, rivelando una realtà ben diversa da quella comunicata inizialmente.