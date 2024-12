Dopo la mezzanotte, a seguito della performance di Bianca Guaccero, Guillermo Mariotto ha lasciato lo studio di Ballando con le Stelle. Cosa è successo al giurato?

Guillermo Mariotto lascia lo studio di Ballando con le Stelle

Lo stilista, che aveva elogiato la performance della sua amica Amanda Lear, ballerina per una notte, l’ha accompagnata nel backstage, per poi non fare più ritorno alla sua postazione di giurato.

Al termine della sua esibizione, Mariotto è visibilmente entusiasta. Scende dal banco dei giudici, si avvicina ad Amanda per abbracciarla e si prende il boa giallo che lei aveva indossato durante la performance. Poi, improvvisamente, dello stilista non si hanno più notizie nello studio.

Guillermo Mariotto lascia lo studio di Ballando con le Stelle: le parole di Milly Carlucci

“Mariotto si è allontanato, abbiamo provato ma non siamo riusciti a recuperarlo“, afferma Milly Carlucci.

Poi, la conduttrice spiega:

“Gli voglio bene, spero non si sia infortunato, serata strana piena di colpi di scena. Le coppie avranno un voto in meno, quindi dovremmo ricalibrare i voti di quelle coppie per le quali Mariotto ha votato”.

Guillermo Mariotto lascia lo studio di Ballando con le Stelle: cosa è successo?

La puntata si conclude senza Mariotto, ma sono i social a svelare il mistero della sua scomparsa. Prima viene pubblicato un video che lo mostra mentre lascia il banco della giuria ed esce dal teatro, seguito da altre immagini in cui è con Amanda Lear.

Successivamente, appare un video in cui Mariotto, insieme a lei e ai ballerini che l’hanno accompagnata in pista, annuncia: “Addio a tutti, Amanda è venuta per me“.

Infine, Domenico Marocchi, inviato de La volta buona, rivela: