Gusmeroli (Banca pop. Sondrio): 'Per mantenere livello alto di Esg è centrale ruolo It'

Roma, 26 gen.

(Adnkronos/Labitalia) – "Il mondo finanziario ha delle sue peculiarità, tutti noi abbiamo l'esigenza di mantenere un livello alto di Esg, sostenendo e favorire la transizione dei nostri clienti, cercando di offrire loro un contenuto green. E l'uso dell'It su questa strada è centrale. Perchè abbiamo bisogno di una tassonomia, di una misurazione e quindi abbiamo bisogno di dati che ci servono per una misurazione, un monitoraggio per dare una valutazione del nostro Esg.

E se quindi pensiamo al mondo dei dati ben comprendiamo che difficilmente si può fare Esg senza l'uso della tecnologia". Lo ha detto Milo Gusmeroli, vicedirettore generale, chief information officer Banca Popolare di Sondrio, intervenendo al Phygital Talk 'It, nuove tecnologie e il futuro della sostenibilità: il ruolo chiave del chief information officer' nel corso della seconda edizione del 'Forum Information Technology', l’appuntamento dedicato all’It e alla sicurezza informatica promosso da Comunicazione Italiana, con Adnkronos in qualità di Main Media Partner, in corso presso il Palazzo dell’Informazione a Roma e in Live streaming su comunicazioneitaliana.TV.