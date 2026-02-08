Hamas e la resistenza armata: la posizione di Khaled Meshaal sull'occupazione israeliana

Durante il Forum di Al Jazeera tenutosi a Doha, Khaled Meshaal, leader politico di Hamas all’estero, ha offerto una visione netta riguardo alla questione del disarmo delle fazioni palestinesi a Gaza. Secondo Meshaal, la richiesta di disarmare un popolo sotto occupazione è un tentativo di renderlo vulnerabile e facile preda di aggressioni.

Meshaal ha affermato che la discussione sul disarmo di Hamas è in realtà un proseguimento di un lungo sforzo per smantellare la resistenza armata palestinese, che dura da oltre un secolo.

Ha sottolineato che, in un contesto di occupazione, parlare di disarmo equivale a mettere il popolo palestinese in una posizione di svantaggio, lasciandolo esposto all’armamento superiore di Israele.

La posizione di Hamas sulla resistenza armata

Il leader di Hamas ha argomentato che qualsiasi conversazione sul disarmo deve avvenire in un ambiente che favorisca la ricostruzione e l’assistenza. Meshaal ha chiarito che l’organizzazione ha cercato di avviare un dialogo attraverso mediatori come Qatar, Turchia ed Egitto, e che l’approccio dovrebbe essere focalizzato sulla creazione di condizioni che impediscano un nuovo conflitto.

Il rifiuto del disarmo

Meshaal ha evidenziato che, nonostante le pressioni, Hamas non cederà le armi fino a quando Israele continuerà a occupare Gaza. Ha fatto riferimento a recenti pressioni da parte degli Stati Uniti, che hanno cercato di ottenere una demilitarizzazione di Hamas, minacciando conseguenze in caso di rifiuto. La posizione di Hamas è chiara: il disarmo non è un’opzione finché l’occupazione persiste.

Le proposte di Hamas per la pace

Un punto centrale del discorso di Meshaal è stata la proposta di un periodo di calma che potrebbe durare da cinque a dieci anni, durante il quale le armi non verrebbero utilizzate. Questa iniziativa, secondo Meshaal, potrebbe essere garantita attraverso il coinvolgimento di nazioni amiche che hanno relazioni solide con Hamas.

Meshaal ha sottolineato che la questione fondamentale è quella dell’occupazione e del diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione. Ha affermato che la resistenza è un diritto riconosciuto dal diritto internazionale e dalle religioni, e che fa parte della memoria storica dei popoli oppressi.

Il significato dell’attacco del 7 ottobre

In un altro passaggio, Meshaal ha descritto l’attacco del 7 ottobre contro Israele come un punto di svolta nel conflitto, portando l’attenzione mondiale sulla questione palestinese in un modo che non si era visto prima. Ha affermato che questo evento ha riaperto un dibattito fondamentale sulla necessità di una soluzione alla causa palestinese.

Il leader di Hamas ha accolto con favore la crescente riconoscenza internazionale della Palestina, ritenendola un passo positivo ma insufficiente. Ha esortato le nazioni arabe e musulmane a passare da una politica difensiva a un’offensiva, per isolare Israele e minarne la legittimità internazionale.

Conclusione e prospettive future

La posizione di Meshaal rappresenta una chiara dichiarazione della determinazione di Hamas a mantenere la resistenza armata fino a quando non ci sarà una soluzione giusta per la causa palestinese. La sua visione è che il disarmo senza una conclusione dell’occupazione non è solo irrealistico, ma metterebbe a rischio la vita e la sicurezza del popolo palestinese.

In sintesi, la questione del disarmo di Hamas è strettamente legata alla situazione dell’occupazione israeliana e alla lotta per i diritti dei palestinesi. La posizione di Meshaal invita a riflettere sulla necessità di un cambiamento significativo, non solo per Gaza ma per la pace duratura nella regione.