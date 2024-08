Frizioni tra il principe Harry e la moglie Meghan Markle a causa della Royal Family. Sembra, infatti, che il duca senta molto la mancanza del fratello William e di re Carlo, ma che la consorte non sia troppo d’accordo nel tentare una riconciliazione.

Harry e Meghan: contrasti a causa di William e Carlo

Stando a quanto riferito al The Times da una fonte vicina ad Harry e Meghan Markle, il principe avvertirebbe molto la mancanza della sua famiglia. Sembra che il duca stia pensando ad un modo per riallacciare i rapporti con il fratello William, la cognata Kate Middleton e il padre re Carlo. A rompere le uova nel paniere, però, sarebbe l’ex attrice, contraria ad un ritorno al passato.

Harry vuole riavvicinarsi alla famiglia, ma Meghan non vuole

La fonte, parlando di Jarry, ha assicurato:

“Gli manca molto Londra, la sua famiglia e trascorre molto tempo a pensare al passato”.

Un altro insider ascoltato dal magazine OK! sostiene che Meghan Markle stia facendo il possibile per far dimenticare il passato ad Harry.

Harry e Meghan: un ritorno al passato è possibile?

La duchessa di Sussex vorrebbe che Harry dimentichi il passato per andare avanti. La fonte ha dichiarato:

“Penso che stia facendo la cosa giusta. Hanno preso la loro decisione tempo fa lasciando la famiglia reale e rimuginare sulle ingiustizie vissute in passato o rivivere vecchi litigi è uno spreco di energia e credo che Meghan ne sia consapevole”.

Harry e consorte potrebbero tornare a Londra? Al momento sembra un’ipotesi irrealizzabile.