Healthcare Awards, le aziende premiate

L'Aquila, 14 apr. (Adnkronos) – Torna per la seconda edizione l’appuntamento con gli Healthcare Awards, iniziativa promossa da Formiche e Healthcare Policy che quest’anno fa tappa a L’Aquila, nel Palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale d’Abruzzo.

A Incyte il premio Valore della Ricerca per l’impegno nell’innovazione scientifica e nel dialogo tra istituzioni, accademia e industria. Johnson & Johnson Innovative Medicine riceve il riconoscimento Dalla parte dei Pazienti per il sostegno alle associazioni attraverso il progetto Patient Association Academy. Il premio Medicina d’Iniziativa va a Novartis Italia per SiCura, progetto di prevenzione cardiovascolare basato su analisi dati, collaborazione territoriale e tecnologie digitali. Sanofi si aggiudica il premio Innovazione e Territorio per aver coniugato innovazione e sviluppo industriale locale nella produzione di farmaci in ambito immunologico.

"In un dialogo che coinvolge imprese, ricerca, istituzioni e comunità locali gli Healthcare Awards vogliono premiare quelle realtà virtuose che promuovono la salute nel nostro Paese e sul territorio", afferma Alessandra Maria Claudia Micelli, direttore di Healthcare Policy e condirettore di Formiche. Fra i premiati istituzionali, il Senatore Guido Quintino Liris e Americo Cicchetti, direttore generale della Programmazione del ministero della Salute.