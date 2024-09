Heather Parisi ha parlato su Verissimo del suo rapporto con la figlia Jacqueline Luna, esprimendo la sua gioia all'idea di diventare nonna e sottolineando come le apparenze possano essere ingannevoli.

Verissimo non sarebbe la stessa senza la sua solita domenica. Nell'episodio di oggi, la presentatrice Silvia Toffanin ha riaperto le porte del suo salotto alla celebre Heather Parisi per inaugurare la nuova stagione. Durante l'intervista, Parisi, ex ballerina, si è aperta su diversi aspetti della s...

Verissimo non sarebbe la stessa senza la sua solita domenica. Nell’episodio di oggi, la presentatrice Silvia Toffanin ha riaperto le porte del suo salotto alla celebre Heather Parisi per inaugurare la nuova stagione. Durante l’intervista, Parisi, ex ballerina, si è aperta su diversi aspetti della sua vita, toccando i punti salienti della sua carriera, ma anche le prove e i dolori che ha dovuto affrontare nella sua vita privata. Tra questi, la sua scelta di trasferirsi a Hong Kong e la difficile situazione familiare che la vede lontana da sua figlia Jacqueline Luna di Giacomo da una decade. Nel 2023 Jacqueline Luna, attuale compagna di Ultimo e in attesa del loro primogenito, ha rivelato di non aver avuto contatti con sua madre da dieci anni.

Nell’intervista di oggi, Parisi ha voluto fare luce sulla delicata questione legata al suo rapporto con Jacqueline «Vivo un momento di grande felicità interiore, trovo pace e spiritualità. Mi sento molto più umile ora. Voglio nutrire dentro di me un sentimento di amore puro», ha affermato.

Heather Parisi ha poi discusso del suo rapporto con entrambe le sue figlie, Rebecca Jewel Manenti, la più grande, e Jacqueline Luna. Ha ricordato con affetto il periodo in cui portava Rebecca con sé ovunque andasse, dichiarando: «Era la realizzazione dei miei sogni, la mia anima. Riflette la mia luce e ne sono fiera». Riguardo a Jacqueline, ha condiviso: «Quando nacque, sembrava un dipinto. Ho rinunciato a molto, comprese ricche offerte televisive, perché desideravo dedicarmi al ruolo di madre. Mi appresto a diventare nonna, un’esperienza che per me è un dono meraviglioso. Ma non sono io la protagonista. I miei avvocati stanno lavorando duramente. Non ho mai commentato false affermazioni su di me e il mio ruolo di nonna. È un momento felice per me, chi cerca di diffondere odio non conosce la verità».

Riguardo alle recenti dichiarazioni di sua figlia Jacqueline sui social, Parisi ha aggiunto: «Mia figlia ha deciso di comunicare attraverso i social media. Io seguo una strada diversa. Non sono la madre perfetta, ma faccio del mio meglio».

Per dodici anni, Jacqueline ha condiviso la sua vita con noi, prima di decidere di trasferirsi in Italia dal padre. Ma l’apparenza può essere ingannevole. Nessuno ha il diritto di dire come devo gestire le relazioni con le mie figlie. La tendenza comune è quella di focalizzarsi sul negativo. La sua relazione con Umberto Heather ha portato una pace molto desiderata nella sua vita. Con l’aiuto del suo partner Umberto Maria Azolin, l’ex danzatrice ha potuto espandere la sua famiglia attraverso tecniche di fecondazione assistita, diventando madre di due gemelli a 50 anni. “Mi ha donato una pace interiore”, ha condiviso. “Posso essere completamente autentica con lui. Non ci litighiamo mai. Mi sostiene e tollera. Sono una donna senza restrizioni, una donna con parole affilate. Umberto, però, mi ha notevolmente trasformata”.