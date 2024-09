Heather Parisi si lascia andare in un lungo sfogo riguardo a Jacqueline Luna di Giacomo con suo padre.

Heather Parisi è finalmente emersa dal silenzio, dopo essere stata al centro dell’attenzione mediatica da quando sua figlia, Jacqueline Luna Di Giacomo, ha rivelato con il suo partner, Ultimo, di attendere un bambino. Nonostante abbia ricevuto una serie di critiche per non aver celebrato pubblicamente la gravidanza di sua figlia, con la quale non ha un ottimo rapporto, la coreografa americana aveva finora scelto di rimanere silente. E’ stata la stessa Jacqueline a dichiarare di non aver parlato con la madre per anni.

Recentemente, sono accadute due circostanze particolari. Durante il giorno di giovedì, Jacqueline ha pubblicato una dolce storia su Instagram in cui si ritrae con il padre, Giovanni Di Giacomo, che le abbraccia il ventre in crescita. Nelle ultime ore, Heather Parisi è tornata in Italia, non appena ha annunciato il suo arrivo tramite i social media, ha ricevuto molteplici commenti poco affabili che l’incitavano a visitare sua figlia, che presto la renderà nonna.

La reazione della ballerina? Un post su social dai toni amari. Non è certo se il comportamento di Heather sia stato innescato dal post di sua figlia e di suo padre. E’ tuttavia importante evidenziare il tempismo: poco dopo che Jacqueline ha pubblicato la foto con suo padre, Heather Parisi ha sbottato. Può essere solo una coincidenza?

Questo è il suo grido di disappunto: “Non devo giustificare, difendere o proteggere alcuna parte della mia vita privata, non ho mai nutrito il pettegolezzo né mai lo nutrirò”.

La televisione e i giornali sembrano sfruttare la vita privata delle persone come mezzo di distrazione per la popolazione. Paragono tale azione alla pornografia. Mi infastidisce anche quando si tratta di altri, l’idea che una persona nota debba esporre i suoi affari personali mi provoca disgusto. Desidero essere giudicata per la mia professione, i miei principi, e le cause che sostengo, e non per le mie questioni personali. Attualmente, molti influencer o personaggi dello showbiz utilizzano la loro vita privata per attirare l’attenzione sulla propria immagine. Questo avviene quando non hanno nulla da offrire dal punto di vista artistico e non possiedono una carriera o un talento artistico. Io ho una professione e un talento e non rendo i miei affari personali oggetto del gossip e del voyeurismo di una società dove rispettare la privacy degli altri non è più considerato un valore. È molto duro rilevare che molti personaggi famosi sfruttano la loro vita privata per ottenere attenzione, dato che non hanno altro da offrire. Questo è evidenziato dalla scelta di mia figlia e di Ultimo di annunciare la loro gravidanza davanti a migliaia di persone durante un concerto, e di aggiornare i loro seguaci sui vari momenti della gestazione attraverso i social. Non sembra affatto una situazione tranquilla, è più simile a un temporale in arrivo!