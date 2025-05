HeForShe: l'impegno degli uomini per la parità di genere in Italia

HeForShe: l'impegno degli uomini per la parità di genere in Italia

Un Women Italy lancia HeForShe per coinvolgere gli uomini nella lotta per l'uguaglianza.

Il movimento HeForShe in Italia

Il movimento HeForShe, lanciato da UN Women, si propone di coinvolgere attivamente gli uomini nella lotta per la parità di genere. In Italia, grazie all’iniziativa di Un Women Italy, questo progetto prende forma con l’obiettivo di superare gli stereotipi di genere e promuovere una società più equa.

Negli undici anni di attività, HeForShe ha raggiunto oltre un miliardo di persone in tutto il mondo, attivando più di due milioni di attivisti. Le campagne innovative come #JustSayBro, #ChangeThePunchline e #RespectfullyDisruptive hanno dimostrato l’efficacia di un approccio inclusivo e partecipativo.

Il ruolo degli Advocates italiani

Con la nomina dei primi HeForShe Advocates italiani, il nostro Paese si unisce alla HeForShe Alliance, una rete internazionale che riunisce leader di governi, imprese e organizzazioni non profit. Tra gli Advocates italiani troviamo nomi noti come Gino Cecchettin, Alessio Boni e Luca Fratini, che hanno accettato di impegnarsi attivamente per promuovere l’uguaglianza di genere. La loro presenza nel board di UN Women Italy rappresenta un passo significativo verso una mobilitazione collettiva capace di ispirare cambiamenti culturali duraturi.

I risultati e le sfide future

I risultati ottenuti dalla HeForShe Alliance sono già evidenti: il 45% delle organizzazioni aderenti ha aumentato la rappresentanza femminile, mentre il 64% ha incrementato la presenza di donne nei consigli di amministrazione. Tuttavia, la strada verso l’uguaglianza è ancora lunga. Entro il 2030, oltre 340 milioni di donne e ragazze rischiano la povertà estrema, e ogni ora, più di cinque donne sono vittime di violenza domestica. In Italia, la situazione è preoccupante: solo il 56% delle donne gode realmente del diritto al lavoro, e il paese è sceso all’87° posto nel Gender Gap Report del World Economic Forum.

La necessità di un cambiamento culturale

È fondamentale affrontare gli stereotipi e le regressioni culturali che continuano a persistere. Il 60% dei giovani uomini della Gen Z in 31 Paesi ritiene che l’uguaglianza di genere penalizzi gli uomini. Questo dato è allarmante e richiede un’azione immediata. La violenza di genere rimane un problema serio, con il 31,6% delle donne che ha subito violenza e un aumento delle denunce sul lavoro dell’81%. È chiaro che per raggiungere una società equa e inclusiva, è necessario un impegno collettivo e una mobilitazione di tutti, uomini e donne.