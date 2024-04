Heineken e Bodega lanciano "The Boring Phone"

Milano, 19 apr. (askanews) - Meno social e più momenti di vera socialità. Un messaggio non scontato in un mondo sempre più iperconnesso, ma che Heineken, il brand di birra più internazionale al mondo, e Bodega, brand curator di moda, design e controcultura americano, hanno lanciato in occasione ...

Milano, 19 apr. (askanews) – Meno social e più momenti di vera socialità. Un messaggio non scontato in un mondo sempre più iperconnesso, ma che Heineken, il brand di birra più internazionale al mondo, e Bodega, brand curator di moda, design e controcultura americano, hanno lanciato in occasione della Milano Design Week.

Nell’anteprima mondiale del teatro Alcione, in uno spazio interattivo e accogliente, è stato infatti presentato “The Boring Phone”. Un telefono vecchio stampo per eliminare tutte le distrazioni degli smartphone attuali, social media e app comprese, in favore di funzioni essenziali come chiamate e messaggi di testo.

Obiettivo: riuscire a vivere i reali momenti di condivisione con chi ci circonda, senza distrazioni, come sottolinea Daniela Iebba, global communication director di Heineken: “Da 150 anni, Heineken non vende solo birra, ma momenti di socialità e vera condivisione con amici e familiari. Negli ultimi anni, ci siamo resi conto che i giovani si sentono sempre più distratti dalla tecnologia e, anche quando sono con i loro amici, si ritrovano distratti dagli smartphone e non si godono il momento. Da qui l’ispirazione per la campagna in collaborazione con Bodega per portare alla vita il Boring Phone: un dumb phone lanciato nella Milano Design Week per rispondere all’esigenza dei giovani di vivere nel momento, godersi una birra con gli amici e non essere distratti”.

In una ricerca promossa da Heineken, è infatti emerso che il 92% degli Zillenials italiani, ovvero coloro nati fra i primi anni ’90 e l’inizio degli anni 2000, è soggetta allo “scrolling” delle pagine social in maniera compulsiva, anche quando trascorrono tempo con le persone care. Fra i tanti dati della ricerca, questo è stato sottolineato in modo particolare da Jan Bosselaers, direttore marketing Heineken Italia: “Boring Phone vuole diventare una rivelazione su un argomento molto importante, anche per i giovani italiani, il cui 90% dice che quando esce è troppo distratto dallo smartphone. Siamo orgogliosi di lanciare una campagna globale di Heineken qui in Italia durante la Milano Design Week e siamo sicuri che ciò darà ancora più visibilità all’argomento dedicato ai giovani”.

Che ne sarà del “The Boring Phone” dopo la Milano Design Week? Alcuni saranno distribuiti in edizione limitata in Italia e nel corso del 2024 saranno disponibili anche in premi e concorsi dedicati in diversi mercati. A giugno, infine, verrà lanciata un’applicazione che trasformerà qualsiasi smartphone in un dispositivo “dumb”, per permettere a tutti di ottenere la stessa esperienza del Boring Phone.