Dopo le dichiarazioni del suo ex fidanzato, Carlo Motta, la modella brasiliana ha voluto dire la sua.

Helena Prestes e i presunti tradimenti a Javier Martinez

Helena Prestes e Javier Martinez sono una delle coppie nate all’interno della casa del Grande Fratello, durante l’ultima edizione.

I due hanno continuato la loro relazione anche al di fuori della casa, mostrandosi molto innamorati. L’ex fidanzato della modella, Carlo Motta, ha però dichiarato di aver visto Helena dopo la fine del reality show e senza che Martinez lo sapesse. Ecco cosa aveva detto Motta a FanPage: “ci siamo visti in diverse parti del mondo. Javier lo ha saputo settimane fa. Credo che c’è una convenienza reciproca, qualcosa che ha fatto in modo che la storia sia andata avanti.” La Prestes ha deciso però di replicare all’ex, ecco cosa ha detto.

Helena Prestes, la dura replica dopo le voci di tradimento a Javier Martinez

Dopo le dichiarazioni di Carlo Motta, Helena Prestes ha deciso di rompere il silenzio pubblicando una storia su Instagram: “spero ancora che la realtà faccia più rumore della fantasia. E la realtà è che io amo Javier e che non posso permettere a nessuno di portarmi via i nostri momenti insieme o di limitare la nostra felicità. Smettete di commentare, attaccare le persone o parlare di tradimento, questo fa veramente male perché non c’è stato. Prego, fatevi avanti. Prendetevi pure il vostro momento. Noi due intanto continueremo a Vivere”