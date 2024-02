In un’insolita vicenda, Hunter Nelson, una ragazza influencer di 21 anni americana statunitense originaria del Kentucky, si trova a essere la madre legale di una ragazza di 15 anni.

“Ho 21 anni e mia figlia ne ha 15”. L’incredibile storia di questa ragazza: ecco com’è possibile

La sua storia, raccontata su TikTok, ha attirato l’attenzione di oltre 8 milioni di spettatori, la situazione insolita ha scatenato curiosità e domande, con molti che si chiedono come possa essere madre di una quindicenne a soli 21 anni.

Nel video, Hunter esprime la difficoltà di essere presa sul serio dai genitori e dal personale scolastico quando si presenta agli eventi della figlia 15enne. La confusione deriva dal fatto che la ragazza è in realtà la sorella di Hunter, e non la figlia biologica, la giovane influencer racconta di aver cercato la tutela della sorella, Gracie, dopo la morte dei genitori nel 2015 e di come abbia presentato una petizione ai tribunali per ottenere la tutela legale.

La morte della madre di Gracie aveva messo a rischio il suo affidamento, spingendo Hunter a prendere la decisione di garantirle una vita stabile e soddisfacente. Nonostante la differenza di soli 6 anni, ora Gracie è giuridicamente la figlia di Hunter, la storia, inizialmente sorprendente, si trasforma così in un esempio di dedizione familiare e di come le circostanze difficili possano portare a legami unici e inaspettati.