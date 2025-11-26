Grandi sorprese e colpi di scena nelle prossime puntate di “Uomini e Donne“, con una protagonista del Trono Over che ha fatto la sua scelta. Ecco le anticipazioni.

Anticipazioni Uomini e Donne: settimana di fuoco nel Trono Over

Questa è una settimana davvero ricca di colpi di scena al Trono Over di “Uomini e Donne“.

Prima di scoprire chi ha fatto la sua scelta, soffermiamoci un attimo sulla dama storica, ovvero Gemma Galgani che, secondo le anticipazioni, metterà finalmente alle spalle la delusione relativa al cavaliere Mario Lenti, e sarà pronta a fare nuove conoscenze, ovvero i cavalieri Luigi e Roberto. Soprattutto con Roberto ci sarà un feeling particolare che, come spesso accade, scatenerà i commenti di Tina Cipollari. Questa settimana anche una sorpresa in studio, ovvero Pio e Amedeo, che daranno il via a un siparietto imperdibile proprio con Gemma e Tina.

Anticipazioni Uomini e Donne: la scelta inattesa di una protagonista

Le anticipazioni di “Uomini e Donne“ parlano di una settimana davvero imperdibile per quanto riguarda il Trono Over. Ci sarà infatti anche una scelta. Dopo tanti litigi, Cinzia Paolini e Rocco Bruno arriveranno a una dichiarazione reciproca e, tra la commozione generale, lasceranno insieme lo studio del dating show. Ma non è finita qui, ecco un altra coppia che uscirà insieme dal programma, ovvero quella formata da Agnese e Roberto, con Federico che assisterà alla scena perplesso, scegliendo poi di provare a conoscere meglio Marta. Ma attenzione, uscita che non andrà per niente bene.