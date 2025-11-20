Dopo le dichiarazioni a “Belve” da parte di Genny Urtis, Francesca Cipriani ha voluto replicare su Instagram, dopo essere stata accusata dalla “chirurga dei vip” di avere “il braccino corto.”

Francesca Cipriani, cosa ha detto Genny Urtis a “Belve”?

Genny Urtis è stata ospite di Francesca Fagnani a “Belve“. La conduttrice le ha chiesto se le era mai capitato di non aver fatto pagare un Vip nel suo studio di chirurgia estetica.

Questa la riposta di Genny Urtis: “Chi non vuole pagare mai? La Cipriani. Ha il braccino corto.” Dopo queste parole, Francesca Cipriani ha voluto subito replicare con un post pubblicato su Instagram, dove asserisce di aver sempre pagato, con tanto di prove.

Dopo “Belve”, Francesca Cipriani smentisce Genny Urtis: “Ho sempre pagato tutto”

Dopo le accuse di “braccino corto” da parte di Genny Urtis a “Belve“, Francesca Cipriani ha subito replicato con una storia pubblicata su Instagram, chiarendo la sua posizione con tono ironico ma deciso: “ho pagato tutte le volte, lo sa già… Jenny è impazzita, ha detto una cosa che mi ha lasciata a bocca aperta. Vi faccio vedere le fatture: io ho sempre pagato i trattamenti estetici quando sono andata da lei”. La soubrette ha infatti mostrato nel video le fatture dei pagamenti, raccontando poi anche un episodio inedito: “L’ultima volta che siamo andate a cena, non è più uscita dal bagno. Praticamente, ho dovuto pagare il conto della cena. E allora cosa vogliamo fare? Ti mando un bacio amica mia!” Poi la Cipriani ha concluso dicendo: “Io con il braccino corto? Anche no, coscia lunga potrebbe andare bene. Sono una spendacciona, ho le tasche bucate. Mi è venuto da ridere. Ho le fatture, le conservo perché possono sempre servire.”