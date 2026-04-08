Hormuz riapre: termini del cessate il fuoco tra Usa e Iran e rischi per il commercio energetico

Hormuz riapre: termini del cessate il fuoco tra Usa e Iran e rischi per il co...

Hormuz riapre: termini del cessate il fuoco tra Usa e Iran e rischi per il co...

Il 8 aprile 2026 è entrata in vigore una tregua tra Usa e Iran che prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz al traffico commerciale. La decisione segue settimane di paralisi delle rotte energetiche, culminate il 28 febbraio con la chiusura del corridoio marittimo attraverso il quale transita una quota significativa di petrolio e gas liquido diretto verso Europa e Asia.

L’annuncio della sospensione delle azioni militari da parte del presidente Donald Trump, formulato il 6 aprile, ha anticipato la formalizzazione dell’intesa negoziata con il coinvolgimento del Pakistan.

Il quadro è caratterizzato da una duplice narrativa: Washington presenta la sospensione dei bombardamenti come condizionata a garanzie sulla riapertura «completa, immediata e sicura» dello Stretto, mentre Teheran afferma di aver ottenuto l’accoglimento di un piano in dieci punti che tutela alcuni interessi strategici, incluso il diritto all’arricchimento dell’uranio.

Il risultato è quindi una tregua temporanea che offre respiro al mercato energetico, ma non risolve ancora le questioni più complesse come sanzioni, beni congelati e sicurezza delle rotte.

Cosa contiene il piano iraniano in dieci punti

Secondo la versione iraniana, il piano in dieci punti prevede un cessate il fuoco immediato, impegni a discutere il regime delle sanzioni, il destino dei beni congelati e il futuro dell’arricchimento nucleare. Teheran reclama inoltre di mantenere controllo e sovranità sullo Stretto di Hormuz, mentre tra le opzioni contemplate figurerebbe l’introduzione di una tassa sul transito delle navi, misura che trasformerebbe la riapertura in uno strumento economico permanente da usare come leva politica. Il nuovo supremo leader, Ayatollah Mojtaba Khamenei, avrebbe autorizzato l’accordo valutandone gli effetti economici e strategici interni.

Punti chiave e rivendicazioni

Tra gli elementi che emergono con maggiore chiarezza vi sono la richiesta di un impegno scritto per la riapertura dello Stretto entro 15-20 giorni, la proposta di negoziati strutturati su sanzioni e beni congelati, e la conferma del diritto iraniano all’arricchimento dell’uranio. Per Teheran la sospensione dell’ultimatum militare statunitense rappresenta una vittoria politica; per Washington la tregua è subordinata a verifiche concrete sulla sicurezza delle rotte e a passi avanti sui dossier nucleari. Tale discrepanza sulle interpretazioni del contenuto del piano è uno degli aspetti più fragili dell’intesa.

Il ruolo del Pakistan e l’accordo di Islamabad

Il Pakistan ha svolto la funzione di mediatore principale: l’intesa è stata negoziata a Islamabad e per questo è stata ribattezzata «accordo di Islamabad». Figure come il primo ministro Shehbaz Sharif e il capo di stato maggiore Asim Munir sono state citate come interlocutori determinanti nel convincere le parti ad accettare una tregua temporanea. Islamabad ha offerto anche la propria disponibilità ad ospitare colloqui successivi tra delegazioni statunitensi e iraniane, proponendosi come sede neutrale per avviare conversazioni più strutturate su sanzioni e programmi nucleari.

Mediazione e interessi regionali

La mediazione pakistana rivela una nuova centralità regionale del paese nella gestione delle crisi del Golfo. L’intervento di Islamabad è stato presentato pubblicamente da entrambe le parti come fattore decisivo, ma internamente in Iran la proposta di riaprire lo Stretto in cambio di una tregua ha suscitato dissensi, indicando che la decisione resta politicamente sensibile e potenzialmente instabile. Il ruolo di mediatore comporta anche responsabilità: se i negoziati non produrranno risultati entro il periodo concordato, la credibilità dell’accordo potrebbe essere compromessa.

Impatto sul commercio energetico e scenari futuri

La riapertura offre un sollievo immediato ai mercati: i prezzi del petrolio sono scesi dopo l’annuncio e i terminali del Golfo possono progressivamente tornare a operare. Tuttavia, per il settore della logistica la normalizzazione resta fragile: una nuova escalation, un incidente isolato o il fallimento delle negoziazioni potrebbero ripristinare rapidamente la crisi. L’eventuale introduzione di un pedaggio sul transito delle navi aumenterebbe i costi operativi per armatori e committenti e avrebbe impatti diretti sulla catena di approvvigionamento verso Europa e Asia.

In sintesi, l’accordo in vigore dal 8 aprile 2026 rappresenta una tregua temporanea che evita per ora uno shock prolungato all’economia globale, ma lascia intatte molte incognite. La finestra di due settimane imposta dalla sospensione delle ostilità è tanto un’opportunità per avviare negoziati concreti quanto una scadenza che potrebbe segnare la rapidità con cui la situazione tornerà a deteriorarsi. Serviranno garanzie multilaterali sulla sicurezza delle rotte, progressi verificabili sui dossier nucleari e intese chiare su sanzioni e beni congelati per trasformare il sollievo iniziale in una soluzione duratura.