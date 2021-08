Hypnia: il punto di riferimento per i materassi a memoria di forma

Il marchio francese Hypnia è diventato il punto di riferimento per i materassi a memoria di forma: perchè scegliere questo brand?

Lo stile di vita frenetico e allo stesso tempo sedentario che abbiamo adottato negli ultimi decenni ha portato con sé il suo bagaglio di problemi peculiari della nostra epoca: tra questi ci sono i problemi del sonno. Legati a stress, posture scorrette e fastidi muscolari, riguardano ormai una percentuale elevata della popolazione. Secondo una ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità, un italiano su tre dorme troppo poco e uno su sette dorme male.

Ecco perché negli ultimi anni i materassi hanno conquistato un posto sempre più importante e la loro scelta viene presa sempre con più serietà e più cura. A un pubblico sempre più esigente, le aziende hanno risposto con una nuova generazione di materassi, sempre più avanzati e confortevoli, con nuovi materiali e tecnologie: ad esempio, quelli che utilizzano la tecnologia a memoria di forma. Vediamo di che si tratta e come ha fatto il marchio francese Hypnia a diventare il punto di riferimento per i materassi a memoria di forma.

Materassi di alta fascia accessibili a tutti

Come abbiamo detto, il fatto che siamo diventati più sedentari e che lavoriamo ore e ore seduti di fronte ad un computer (spesso fino a tardi), ha delle pessime conseguenze tanto sulla nostra schiena quanto sulla qualità del nostro sonno. Questo ha spinto i produttori di materassi ad ideare nuovi prodotti specifici, più adatti alle nostre nuove esigenze.

Naturalmente, però, questo nella maggior parte dei casi ha portato al lancio sul mercato di prodotti costosi, fuori dalla portata delle tasche di molti di noi. Ebbene, non è il caso di Hypnia. Grazie ad una politica di vendita diretta dal produttore al consumatore, e alla riduzione al minimo delle spese in marketing e pubblicità, il marchio francese riesce a offrire prodotti di fascia alta a un prezzo davvero conveniente.

Hypnia, precursore nella produzione di materassi benessere, offre non meno di 9 materassi in memory foam, a molle insachettate o ibridi (che combinano schiuma memory e molle insachettate). Il suo catalogo si caratterizza per un’offerta variegata, capace di venire incontro a tutte le esigenze, ma un prezzo accessibie. Avere un materasso confortevole non è più un privilegio per pochi, ma una realtà che tutti possiamo sperimentare nella nostra quotidianità.

Il memory foam, sinonimo di comfort

La tecnologia memory foam è, come indica il nome, una schiuma che ha la caratteristica di memorizzare le forme del corpo per offrire un migliore sostegno, soprattutto nei punti di pressione (schiena, collo e ginocchia). Inoltre garantisce un’elevata indipendenza del sonno, ovvero assorbe i movimenti, impedendo che le vibrazioni dovute agli spostamenti di un partner si trasmettano all’altro, svegliandolo. I materassi Hypnia hanno uno strato di schiuma a memoria di forma che va, a seconda dei modelli, da 3 a 8 cm, e che si caratterizza per la sua alta densità, ritornando come nuovo ad ogni risveglio.

Andiamo ora a scoprire alcuni dei modelli Hypnia di maggiore successo.

Vitality, il materasso in schiuma super traspirante

Di uno spessore totale di 25 cm, il Materasso Vitality possiede uno strato di 5 cm di memory foam con micro-biglie di gel integrate ad alta densità, al di sotto del quale si trova uno strato di 20 cm di schiuma ad alta resilienza di poliuretano, che consente al materasso di conservare la sua forma per anni. Una fascia laterale microperforata migliora l’aerazione del materasso, mentre una fodera Coolsoft altamente traspirante dona una maggiore freschezza

Quando il memory foam incontra le molle insachettate

I materassi in memory e a molle insachettate rappresentano una straordinaria innovazione ben presente nel catalogo di Hypnia. Intendiamoci bene, non parliamo delle scomode molle cigolanti del materasso dei nonni, ma di una nuova tecnologia nell’ambito del benessere. Questi materassi dispongono di centinaia di molle insachettate posizionate in tutto il materasso ,e di uno strato di schiuma a memoria di forma. Hanno il grande vantaggio di offrire un sostegno fermo ma non troppo morbido, di assorbire i movimenti e di rimanere come nuovi per lunghi anni.

Supremo Benessere, la combinazione perfetta di memory e molle insacchettate

Il materasso Supremo Benessere è un ottimo esempio di questi materassi ibridi. Dispone di uno strato di 5 cm di memory foam ad alta densità (85kg/cm3), seguito da uno strato di lattice naturale anallergico. Una fodera di fibra di bambù altamente traspirante garantisce una sensazione di fresco in qualunque stagione dell’anno, mentre le molle insacchettate, che vanno da 420 agli 896 a seconda del modello scelto, agiscono su 7 punti di pressione, alleviando fastidi e dolori.

Perché scegliere un materasso Hypnia

Scegliere Hypnia è optare per un prodotto di altissima qualità e per un comfort lussuoso ad un costo molto inferiore ai prodotti della stessa fascia della concorrenza. Vendendo i suoi prodotti solo online e direttamente dal produttore al consumatore, l’azienda riduce al minimo le proprie spese in termini di affitti, logistica, negozi e via dicendo, per garantire un prodotto di standard elevato a un prezzo conveniente.

E non solo, la consegna è gratuita in tutta Italia e puoi godere di una garanzia di 15 anni su tutti i materassi. In più, con Hypnia puoi approfittare del periodo di prova più lungo del mercato, 120 notti con reso gratuito in caso di insoddisfazione. E hai la possibilità di pagare il tuo materasso a rate (da 3 a 12) senza spese né costi aggiuntivi. Riscopri il benessere di dormire bene!