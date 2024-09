I dettagli del matrimonio di Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono stati svelati durante l'intervento a Verissimo. Hanno riconosciuto che la festa pre-nuziale è stata un fiasco. Durante l'intervista, Silvia Toffanin non ha potuto trattenere le lacrime.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso, noti per il loro amore nato nel programma Uomini e Donne, sono stati ospiti di Verissimo per condividere l'esperienza del loro matrimonio a Sorrento del 14 settembre. Teresa ha raccontato i giorni precedenti il matrimonio, la mancanza dei suoi cari e la rassicurante presenza simbolica del suo zio. Ha inoltre detto che l'addio al nubilato a tema red party è stato un disastro. L'amore tra Teresa e Andrea è stato elogiato da Silvia Toffanin, la conduttrice del programma. I genitori degli sposi hanno condiviso messaggi affettuosi e speranze per un futuro sereno e la formazione di una famiglia. Andrea Dal Corso ha parlato dell'emozione di riunire i suoi genitori separati e ha rivelato che la loro luna di miele sarà in Giappone e Sud Africa, un viaggio programmato con cura per sei mesi.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono stati ospiti di Verissimo, presentato da Silvia Toffanin, per condividere le sensazioni e guardare per la prima volta le foto del loro matrimonio a Sorrento. Il loro amore è nato nel programma Uomini e Donne e il 14 settembre hanno celebrato le loro favolose nozze. Teresa si presenta in studio vestita con il suo ultimo outfit dalla cerimonia, decorato con un grande fiocco sul retro.

Teresa ha condiviso i sentimenti dei giorni precedenti il matrimonio, dicendo: “Stavo tremando in chiesa, ero calma fino a qualche giorno fa ma poi ho ricevuto una lettera da Andrea e mi sono messa a piangere. I miei nonni e mio zio non c’erano, ma so che erano lì. Ricordo il mio zio, soprattutto, è sempre con me. Ricordo ancora quando Andrea aveva lasciato Uomini e Donne, non l’ho sentito per tre giorni e mi sentivo terribile. Ho chiesto al mio zio di far tornare Andrea da me e il giorno dopo ho ricevuto dei fiori a casa: con alcune farfalle bianche che volteggiavano intorno al fiocco. Era il mio zio.»

Il festeggiamento prima del matrimonio a tema red party non è riuscito come previsto: “È stato un disastro.”

Silvia Toffanin si emoziona guardando il video del matrimonio di Teresa e Andrea e le corre incontro per abbracciarla, complimentandosi con lei:, “Eri spettacolare, Teresa, come una principessa. Si può dire quanto siete innamorati.” Andrea Dal Corso riesce a nascondere molto bene la sua emozione, ma i suoi occhi lucidi lo tradiscono: “Il motto che ci siamo continuamente detti è: vorremmo fermare il tempo. E’ stato esattamente così. Ero molto emozionato, nervoso.”

I genitori degli sposi hanno trasmesso messaggi colmi d’affetto e auguri per un futuro sereno. Tra le aspirazioni dei genitori di Teresa, vi è la speranza di avere un piccolo nipote: «Desiderano ardentemente che noi formiamo una famiglia, questi sono i valori che non andrebbero mai persi, ma lo faremo rispettando i nostri ritmi!»

In seguito, Andrea Dal Corso è riuscito a riunire la madre e il padre, separati da tanto tempo: «L’ammirazione per il figlio supera ogni cosa. Mi ha riempito di gioia vederli uniti e accanto a me in questo giorno cosi importante». E per il viaggio di nozze? «Mi sono impiegato 6 mesi per pianificare questo viaggio», ammette Andrea, «La nostra prima destinazione sarà il Giappone seguito dal Sud Africa».