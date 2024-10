I Jalisse tentano nuovamente la loro fortuna a Sanremo, avendo presentato due canzoni a Conti: «Sono passati 28 anni, speriamo che questa sia la volta giusta».

I Jalisse si preparano a riprovarci a Sanremo, dopo aver presentato due nuove canzoni. È il ventottesimo tentativo per il duo, formato da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, che sperano questa volta di raggiungere il traguardo. Durante una chiacchierata con Caterina Balivo a “La Volta Buona”, hanno espresso la loro determinazione: “Chi non si arrende, alla fine ottiene risultati”.

Da quel trionfo nel ’97, in cui hanno conquistato il primo posto con “Fiumi di parole” e si sono anche distinti all’Eurovision Song Contest, i Jalisse non sono più riusciti a entrare nella selezione finale del festival. La loro avventura a Sanremo è iniziata con un buon sesto posto nella categoria “Nuove proposte” nel 1996, ma le successive partecipazioni non hanno avuto successo.

Oltre a cercare un posto al festival, si sono cimentati anche a Una voce per San Marino 2024, dove hanno ottenuto il decimo posto con il brano “Il paradiso è qui”. Con la nuova direzione artistica di Carlo Conti, che ha preso il posto di Amadeus, si spera che per questo tenace duo della musica italiana ci possano essere buone notizie.