The Kolors show solidarity with Florida hurricane victims, postponing their highly anticipated US debut concert

I membri dei The Kolors, come molti altri italiani, si sono trovati in difficoltà all’aeroporto a causa dell’imponente uragano Milton, che sta causando gravissimi danni in Florida negli ultimi giorni. In particolare, la situazione a Miami appare particolarmente critica, con inondazioni e vari disagi che stanno facendo notizia a livello globale. Stash, il frontman della band, ha condiviso la sua esperienza in tempo reale mentre si trovava a Zurigo, in attesa di un volo che avrebbe dovuto portare il gruppo negli Stati Uniti. Nelle sue storie di Instagram ha dichiarato: “Siamo bloccati a Zurigo. Avevamo un collegamento qui e stamattina eravamo entusiasti di volare verso gli Stati Uniti, dove avremmo dovuto esibirci per la prima volta a Miami, con il concerto già tutto esaurito”. Purtroppo, il concerto è stato cancellato, come ha poi comunicato ai suoi fan. Questa sarebbe stata la prima esibizione negli Stati Uniti per il gruppo, ma la compagnia aerea ha informato che non avrebbero potuto volare verso la Florida a meno di un’emergenza. Naturalmente, Stash e il resto della band hanno scelto di evitare ogni rischio, decidendo quindi di posticipare l’evento. Con un messaggio di scuse, il cantante ha espresso il suo dispiacere per non poter partecipare a uno dei momenti più attesi dal gruppo, dicendo: “Immaginate come ci sentiamo, eravamo entusiasti di suonare il nostro primo concerto lì, ma l’uragano ci ha bloccati. Speriamo di avere presto una nuova possibilità”.

Il sostegno alle famiglie colpite dalla tragedia in Florida

La band “The Kolors” ha recentemente condiviso un messaggio di sostegno per le famiglie colpite dalla tragedia in Florida. Hanno dichiarato: “Siamo vicini ai familiari delle vittime e a tutti coloro che stanno affrontando questo momento difficile”. Stash e il suo gruppo hanno sempre dimostrato una forte sensibilità nelle varie situazioni, e anche ora si sono focalizzati sull’importanza sociale della situazione piuttosto che sul dispiacere per il loro primo concerto negli Stati Uniti. Anche i fan hanno preso parola sui social per manifestare la loro solidarietà; alcuni esprimono il rammarico per non aver potuto assistere al debutto, ma comprendono l’importanza di mettere in primo piano la sicurezza. La prontezza della band a interrompere le loro attività per questioni di questo tipo evidenzia la loro sensibilità.