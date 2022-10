I migliori elettrificatori per recinto elettrico

Il mercato odierno mette a disposizione diverse tipologie di elettrificatori per recinti. Quindi, orientarsi potrebbe rivelarsi piuttosto difficile.

Un elettrificatore è uno strumento che serve ad elettrificare tramite una carica elettrica e i vari collegamenti (nastro, filo, corda, rete, ecc.) un recinto elettrico.

Le conseguenti scariche elettriche fanno in modo che un animale si spaventi a toccare nuovamente i fili. Il mercato odierno mette a disposizione diverse tipologie di elettrificatori per recinti. Quindi, orientarsi potrebbe rivelarsi piuttosto difficile.

Sono quattro i parametri da considerare prima di scegliere l’elettrificatore per un recinto:

modalità di alimentazione;

tipologia di animale;

perimetro da recintare;

tipologia di vegetazione.

Per maggiori informazioni sull’elettrificatore, clicca su Recinto Elettrico. In questa guida, tra le altre cose, parleremo dei migliori elettrificatori attualmente sul mercato.

La tipologia di alimentazione

Un elettrificatore per recinto necessita di una fonte di energia per funzionare. Ne esistono di quattro tipologie:

alimentazione a presa da 230V;

alimentazione tramite batteria ricaricabile da 12V;

alimentazione tramite batteria non ricaricabile da 9V;

alimentazione tramite pannello solare e batteria da 12V.

Se è presente in prossimità del recinto una presa elettrica, è conveniente propendere per un elettrificatore a corrente, poiché ha una tenuta più lunga e una manutenzione semplice.

Invece, un elettrificatore a batteria da 12V è certamente una valida alternativa, ma la batteria andrà ricaricata regolarmente. Per quanto riguarda la frequenza di ricarica, tutto dipende dalla tipologia e da quanto è lungo il recinto.

Se si vuole estendere ulteriormente la sua autonomia, è opportuno abbinare alla batteria un pannello solare.

Infine, un elettrificatore a batteria da 9V viene di solito usato per piccoli recinti, poiché la batteria andrà sostituita nel momento in cui si consuma.

La tipologia di animale

La potenza di un elettrificatore viene “quantificata” dalla tipologia di animale che andrà all’interno del recinto. Per animali come cinghiali o selvatici, difficili da contenere, il consiglio è di utilizzare energizzanti molto più efficienti.

Per quelli a pelle spessa o a pelo lungo, l’elettrificatore deve essere molto potente. Invece, per mucche, maiali, animali domestici o cavalli, basta e avanza un elettrificatore poco potente ad ugual perimetro.

Il perimetro della recinzione

Per perimetro si intende il recinto in tutta la sua lunghezza. Quindi, non bisogna prendere in considerazione quella totale dei fili elettrici che verranno usati.

Ovviamente, maggiore il perimetro del recinto è esteso, maggiore dovrà essere la potenza dell’elettrificatore da acquistare.

La tipologia di vegetazione

Se intorno al recinto la vegetazione è fitta, potrebbe entrare a contatto con uno dei fili creando una perdita di carica, ossia la scarica elettrica che il recinto genera perde potenza.

La vegetazione presa in considerazione dagli esperti del settore è di tre tipologie:

terreno privo di vegetazione, dove l’erba è molto bassa e non va a toccare i fili elettrici;

terreno a vegetazione media, dove l’erba è mediamente alta e potrebbe entrare in contatto coi fili elettrici in alcuni punti;

terreno a vegetazione fitta, dove l’erba è molto alta e toccherà sicuramente il recinto elettrico, causando in questo modo perdite di carico.

I migliori elettrificatori per recinto elettrico

Vediamo adesso quali sono i migliori elettrificatori per recinto elettrico da acquistare:

Elettrificatore E/220: questo modello è adatto per recinti da pascolo. La sua portata massima è di 5000 metri di filo conduttore. È adatto per proteggere il bestiame o l’orto da animali selvatici come cervi e cinghiali. La tensione nominale dell’elettrificatore è di 220V – 50 HZ, mentre l’uscita massima è di 10000 volt – Max 5 J.

Elettrificatore E/220 Extraforte: adatto per recinti da pascolo, ha una portata massima fino a 8000 metri di filo conduttore, funziona con corrente diretta a 220V, una tensione nominale di 220V-50 HZ e un’uscita massima di 15000 volt – Max 8 J.

Elettrificatore B/12 Extra Forte A Batteria Doppia Alimentazione 12V / 220V: oltre che a batteria, può funzionare anche a corrente grazie all’alimentatore. La sua portata arriva fino a 5000 metri di filo conduttore. Molto potente e con un assorbimento molto basso, ha un’uscita massima di 10000 V – 6 J. È adatto per recinti elettrici a difesa di orti contro cinghiali e cervi.

Elettrificatore B/12 Extra Forte: ha un kit con due batterie da 12V, ma funziona anche a corrente. La portata è di 5000 metri e l’uscita massima è di 1000 V – 6 J. Potente e con assorbimento basso (300mA), è adatto a recinzioni di protezione e per animali domestici.

Elettrificatore B/12 Extra Forte Con Pannello Solare: usato per recinti di protezione e per animali come cavalli, cani, galline e mucche. Oltre a essere alimentato da una batteria a 12V, è dotato anche di pannello solare a 12V. Funziona a corrente elettrica, ha una portata di 5000 metri di filo conduttore e un’uscita massima 10000 V – 6 J.

Tutti questi alimentatori sono certificati a norma di legge e frutto dell'esperienza quarantennale della Gemi Elettronica.