I problemi di salute del leader di Forza Italia fanno il paio con le notizie di queste ore che lo vedrebbero ricoverato di nuovo al san Raffaele ma in terapia intensiva: ecco di cosa soffre Silvio Berlusconi, che ha una lunga storia clinica incentivata anche dall’età non più verde, 86 anni. Il dato attuale è quello per cui il leader azzurro soffre ed ormai da tempo di una patologia infiammatoria.

Ecco di cosa soffre Silvio Berlusconi

Questa patologia era stata peggiorata dal Covid e non è la sola a minare la salute del senatore. A questa si aggiungono i problemi cardiaci. Di che tipo? Berlusconi soffre di fibrillazione atriale parossistica, cioè di un’alterazione del ritmo del cuore che l’ex premier si trascina da tempo e si riacutizza di tanto in tanto. Ed è per questo motivo che per controllare quella disfunzione il Cav ha, da anni, un pacemaker.

Il pacemaker, il covid e l’occlusione

Poi c’era stato anche il Coronavirus ed esattamente a causa del Covid l’ex premier era stato ricoverato lo scorso settembre. A gennaio un altro episodio, quando invece era stato ricoverato d’urgenza in ospedale nel Principato di Monaco per accertamenti. Il precedente non recentissimo era quello per cui a giugno 2016 Berlusconi era stato operato al San Raffaele con un intervento a cuore aperto per la sostituzione della valvola aortica. Ad aprile 2019 infine era stato operato ancora per un’occlusione intestinale.