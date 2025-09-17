Ia: Sisler (FdI), 'svolta fondamentale per futuro del Paese'

Roma, 17 set.-(Adnkronos) - “Dopo l’approvazione in via definitiva da parte del Senato, il ddl ntelligenza artificiale è legge e segna una svolta fondamentale per il futuro del Paese. Grazie al lavoro del sottosegretario Alessio Butti e del Governo Meloni, l’Italia si dota d...

Roma, 17 set.-(Adnkronos) – “Dopo l’approvazione in via definitiva da parte del Senato, il ddl ntelligenza artificiale è legge e segna una svolta fondamentale per il futuro del Paese. Grazie al lavoro del sottosegretario Alessio Butti e del Governo Meloni, l’Italia si dota di una cornice chiara per sviluppare e utilizzare l’Ia in modo sicuro e al servizio dei cittadini".

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Sandro Sisler, vicepresidente della commissione Giustizia del Senato della Repubblica.

"In ambito sanitario significherà meno liste d’attesa, diagnosi più rapide, prevenzione più efficace e un accesso più equo alle cure. Ma ne beneficerà anche la giustizia, con l’introduzione di maggiori garanzie e pene severe per chi diffonde contenuti manipolati attraverso questo strumento”, conclude.