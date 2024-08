Escursione in montagna per Zlatan Ibrahimovic e Massimo Ambrosini. I due ex calciatori si sono sfidati tra le vette della Valle d’Aosta, ma solo uno di loro ha avuto la meglio.

Ibrahimovic sfiancato dalla montagna: la frecciatina di Ambrosini

Zlatan Ibrahimovic e Massimo Ambrosini si sono concessi un’escursione in montagna, tra le cime della Valle d’Aosta, con alcuni amici. Una sfida ad alta quota, che ha visto trionfare uno dei due calciatori, mentre l’altro ha fatto una pessima figura.

Ibrahimovic e Ambrosini: sfida ad alta quota

Mentre Ambrosini ha affrontato l’escursione di petto, senza farsi scoraggiare dal dislivello, Ibrahimovic ha fatto una fatica immane. E’ arrivato alla meta per ultimo, con un fiatone anomalo per un ex sportivo. E’ proprio per questo che Massimo non ha potuto fare a meno di lanciargli una frecciatina.

Ibrahimovic e Ambrosini: la meta dell’escursione

L’escursione in montagna aveva come meta un posto meraviglioso, il Lago di Licony. Ambrosini, via Instagram, ha immortalato l’arrivo di Ibrahimovic e ha esclamato: “Te l’avevo detto, era meglio se rimanevi a Milano“. La replica è incomprensibile, ma immaginiamo che contenga qualche parolaccia. Il campione svedese, grazie a questa gita fuori porta, ha capito che la fatica, ormai, non fa più per lui.