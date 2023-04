Lutto per l'ex calciatore Massimo Ambrosini: è morta la mamma Paola

Sarà una Pasqua dolorosa per Massimo Ambrosini, l’ex calciatore del Milan, in queste ore ha subito un grave lutto ed in particolare ha perso la mamma, Paola Valentini. Ecco tutti i dettagli.

Un gravissimo lutto ha colpito l’ex calciatore del Milan, Massimo Ambrosini, che nella giornata di sabato 8 aprile 2023 ha perso la madre, Paola Valentini, a cui di fatto era legatissimo.

I funerali della mamma di Ambrosini si terranno nella mattinata di martedì 11 aprile 2023 alle ore 11, nella Parrocchia del Cristo Re, a Pesaro.

Chi era Paola Valentini? Tutto sulla mamma di Massimo Ambrosini

Paola Valentini, secondo quanto riportato da “Il Corriere Adriatico”, è morta a Pesaro, nella giornata di sabato 8 aprile 2023.

Figlia di Alterino, uno storico dipendente comunale di Pesaro, che è venuto a mancare nel 2015 all’età di 103 anni, Paola era sposata con Guerrino, un noto farmacista ed ex dirigente sportivo dell’Adriatico, quest’ultima fu di fatto la prima società in cui giocò Massimo Ambrosini.

Massimo Ambrosini, il dolore per la perdita della mamma e per la malattia del figlio

Questo non è di certo un periodo facile per Massimo Ambrosini, l’ex calciatore infatti di recente è stato ospite a Verissimo e nel salotto televisivo di Silvia Toffanin ha rivelato che il figlio di appena un anno è affetto da diabete di tipo 1.

A questa tragica vicenda si aggiunge adesso il dolore per la scomparsa della mamma Paola.