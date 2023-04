Matteo Ambrosini in lacrime a Verissimo: il commovente racconto del figlio con Diabete di tipo 1

Matteo Ambrosini in lacrime a Verissimo: il commovente racconto del figlio co...

Matteo Ambrosini in lacrime a Verissimo: il commovente racconto del figlio co...

Matteo Ambrosini in lacrime a Verissimo: il commovente racconto del figlio co...

L’ex calciatore Massimo Ambrosini a la moglie Paola Angelini sono stati alcuni fra più recenti ospiti del salotto di Verissimo, il noto talk show del weekend di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Alla conduttrice, nel corso di una puntata trasmessa sabato 1 aprile, la coppia ha raccontato la loro difficile battaglia quotidiana con la malattia del figlio.

Alessandro Ambrosini soffre di Diabete di tipo 1: i genitori commossi

Qualche settimana fa l’ex calciatore si era aperto su Instagram raccontando il dramma vissuto dal figlio di appena due anni, che ha di recente scoperto di essere affetto di Diabete di tipo 1, una condizione cronica che porta ad uno squilibrio a livello della glicemia che può avere effetti devastanti.

Ambrosini e la moglie si sono resi conto che nel figlio c’era qualcosa di strano dopo aver notato alcuni segnali che li hanno insospettiti. Ecco il racconto dello sportivo:

È molto difficile riconoscere i sintomi, soprattutto nei bambini piccoli. Alessandro aveva iniziato a bere molto, a fare molta pipì e avevamo notato un dimagrimento. I valori di glicemia erano altissimi, siamo corsi in ospedale e, nel giro di un’ora è arrivata la diagnosi.

Ambrosini, in molto particolare, si è mostrato particolarmente provato e commosso per il figlio, che in mancanza di una cura dovrà convivere con il controllo della glicemia per sempre.

Come vive il piccolo Alessandro Ambrosini

A raccontare più nel dettaglio quello che sta vivendo il bambino (Ambrosini ha spiegato che il figlio sta benissimo, ma che il diabete di tipo 1 abbassa le aspettative di vita delle persone) è stata Paola Angelini, che ha spiegato: