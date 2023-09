Zlatan Ibrahimovic è stato avvistato mentre gira per Milano con la sua fiammante Ferrari. L’ex calciatore, adesso che ha lasciato il mondo agonistico, ha più tempo per dedicarsi alle sue passioni. Quanto vale la sua macchina?

Zlatan Ibrahimovic gira per Milano con la sua Ferrari

Da quanto ha lasciato il calcio agonistico, Zlatan Ibrahimovic si sta godendo al meglio la vita. Non ha più tabelle di marcia da rispettare e ha più tempo libero per sé. Tra le passioni che riesce a coltivare anche quella per le belle macchine. Nelle ultime ore è stato pizzicato in giro a Milano con la sua Ferrari. Ovviamente, si tratta di un modello in edizione limitata.

La Ferrari di Ibrahimovic è un’edizione limitata

La Ferrari di Zlatan Ibrahimovic è un modello esclusivo, prodotto nel 2021 per 599 persone in tutto il mondo. L’ex calciatore è proprio una di queste. L’automobile, una Daytona SP3, vanta il motore più potente della scuderia di Maranello, il V12.

Quanto costa la Ferrari di Ibrahimovic?

Per acquistare la sua Ferrari Daytona SP3 Zlatan Ibrahimovic ha dovuto sborsare 2,3 milioni di euro. L’auto rappresenta un vero e proprio patrimonio, che l’ex calciatore non teme di mostrare anche su Instagram.