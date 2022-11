Idee regalo originali per l’arrivo di un neonato

L'arrivo di un neonato è qualcosa da festeggiare, quale modo migliore per farlo di regalare cose utili sia al bimbo che ai genitori.

Un avvenimento rilevante come quello della nascita di un bambino è certamente un’esperienza importante da festeggiare. I neonati hanno bisogno di molteplici attenzioni, come pure di tante tipologie di accessori. Pertanto il quantitativo di cose che potreste regalare per l’arrivo di un neonato è ampio. Dovete fare un regalo neonato e non avete alcuna idea su cosa scegliere? Allora seguite queste indicazioni che riportano una lista di idee regalo decisamente interessanti, che risulteranno essere di notevole utilità per il bimbo ma pure per i suoi genitori.

Il profumo per neonati

Il profumo maggiormente adeguato a un neonato è quello contenente degli aromi di tipo floreale oppure lievemente agrumati, in modo tale da donare un senso di freschezza e di pulito in più al bambino, senza però avere un effetto irritante sulla sua cute delicata.

Le essenze naturali e l’acqua di colonia priva di alcol possono andare a completare l’igiene del neonato dandogli così una gradevole sensazione di benessere.

Tali profumi creati per i più piccini si possono usare già nei loro primi giorni di vita, in quanto i neonati sono in grado di sentire con il naso. Infatti riescono a riconoscere la mamma anche tramite il suo odore.

Inoltre le delicate essenze dei fiori inserite nei profumi per bebè, spesso hanno un genere d’azione calmante sul bambino. Questo è possibile perché il bambino può trarre un notevole beneficio, dalla sensazione di benessere derivante appunto dal profumo.

L’importante è scegliere un profumo ipoallergenico, per non provocare così delle reazioni allergiche.

Sacco nanna

Il sacco nanna è uno dei regali maggiormente consigliati in occasione della nascita di un bambino. Ciò poiché è molto utile per mantenerlo al caldo, durante i suoi riposini e nel corso della notte. Il sacco nanna si può adoperare fin dal primo giorno del bimbo, ma solo se il bebè si trova nel suo lettino e non nel letto coi genitori.

In più il sacco nanna permette al neonato di sentirsi protetto, come quando si trovava nella pancia della mamma. Un aspetto importante da controllare quando si acquista, è quello di vedere se sono presenti le apposite bretelline che impediscono al bimbo di scivolare all’interno del sacco nanna. Poi il cursore della cerniera deve trovarsi in basso e non vicino al viso del neonato.

Completi 2 pezzi in maglia

Uno spezzato in maglia da regalare al neonato è un’ottima opportunità per la mamma di vestire ugualmente con comodità il piccolo, ma allo stesso tempo utilizzando un completo caldo e con un tocco di eleganza.

Difatti questa tipologia di completi consente di arricchire ulteriormente l’abbigliamento dei piccini, solitamente basato prettamente sulle tutine.

Tra l’altro i due pezzi permettono alla mamma di poter realizzare ogni giorno dei nuovi accostamenti, da far indossare al neonato.

La mantellina da bagno

La mantella da bagno neonato è sempre a una scelta azzeccata, per quanto riguarda il regalo da fare per la nascita, molto più pratica di un accappatoio e più avvolgente di un asciugamano. Un capo assolutamente utile che avvolge il neonato con dolcezza, un indumento essenziale e che quindi non può mancare nel guardaroba di un neonato. Scegliendo un modello soffice e comodo, l’ora del bagnetto diventerà ancora più speciale potendo contare su una confortevole mantellina con cappuccio. Così da offrire un piacevole tepore al bambino dopo aver fatto il bagnetto.

Il doudou per il neonato

Un regalo che non può mancare nella confezione per il neonato è certamente un doudou. Quest’ultimo costituisce il primo amico del bambino e si mette nella culla, per confortarlo nelle ore di sonno. Per tradizione bisogna prima metterlo a contatto con la mamma in modo tale da fargli assorbire il suo odore. Poi si lascia nella culla, per facilitare nel neonato un sonno tranquillo.

Per la precisione è una specie di peluche che piace tantissimo ai bimbi e che spesso si paragona con la famosa copertina di Linus, uno dei personaggi principali dei Peanuts.

La cuffietta

La cuffietta neonato è un altro capo immancabile nel corredino del neonato, quindi è un’ottima idea regalo. Scegliendola poi in un cotone di tipo biologico, potrete contare sulla sicurezza di una coltura che rispetta il terreno e l’ambiente.

Inoltre il capo scelto deve essere estremamente morbido e delicatissimo sulla pelle del neonato, visto che la sua epidermide è molto sensibile.

Il body neonato

Il body dovrebbe essere uno dei regali primari da fare per la nascita di un bambino. In più è anche uno degli indumenti neonati maggiormente apprezzati dai genitori. Questo perché il body serve per proteggere il neonato dal freddo durante l’inverno. Ma pure nel periodo estivo è di grande utilità, in quanto permette di assorbire il sudore e contiene efficacemente il pannolino.

In commercio si possono trovare molteplici modelli tra cui scegliere, come per esempio quello in caldo cotone o in cotone più leggero, a mezze maniche o con le maniche lunghe, ipoallergenici, colorati o con colori neutri.