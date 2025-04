Il Santuario di Lourdes e i suoi miracoli

Il Santuario della Madonna di Lourdes, situato nel cuore della Francia, è da sempre un luogo di pellegrinaggio per milioni di fedeli. Dal 1858, anno delle apparizioni della Vergine Maria a Bernadette Soubirous, il santuario ha registrato numerosi eventi miracolosi, che hanno attirato l’attenzione di scienziati e credenti. Recentemente, è stata ufficialmente proclamata la guarigione di Antonietta Raco, segnando il 72° miracolo riconosciuto dal santuario.

La storia di Antonietta Raco

Antonietta Raco, una donna di 67 anni, ha vissuto una lunga battaglia contro la sclerosi laterale primaria, una malattia neurodegenerativa che le ha causato forti dolori e disabilità. Nel 2009, durante un pellegrinaggio organizzato dall’Unitalsi, ha vissuto un’esperienza che ha cambiato la sua vita. Durante il viaggio a Lourdes, Antonietta ha avvertito una sensazione di benessere mai provata prima, un evento che ha lasciato i medici e i familiari increduli.

Il processo di verifica della guarigione

Il percorso per riconoscere la guarigione di Antonietta è iniziato nel 2010, quando il Comitato medico internazionale di Lourdes ha avviato un’analisi approfondita del suo caso. Dopo anni di esami e verifiche, nel novembre 2024, il comitato ha dichiarato che la guarigione era “inattesa, completa, durevole e inspiegabile”. Questo verdetto ha aperto la strada alla proclamazione ufficiale del miracolo, avvenuta recentemente da parte di mons. Vincenzo Carmine Orofino, vescovo della diocesi di Tursi-Lagonegro.

Il significato del miracolo

La proclamazione del 72° miracolo di Lourdes non è solo un evento religioso, ma rappresenta anche un importante momento di riflessione per la comunità scientifica e per i credenti. La guarigione di Antonietta Raco è stata definita dal neurologo Adriano Chiò, che l’ha seguita nel suo percorso di malattia, come un “fenomeno scientificamente inspiegabile”. Questo solleva interrogativi su cosa significhi realmente la fede e il potere di luoghi come Lourdes, dove la spiritualità e la scienza si intrecciano in modi misteriosi.