Il Bangladesh richiede all'India l'estradizione di Sheikh Hasina dopo la condanna a morte

Nelle ultime settimane, la situazione politica in Bangladesh ha subito un notevole cambiamento. Il governo provvisorio di Dhaka ha formalmente richiesto all’India di estradare l’ex primo ministro Sheikh Hasina, recentemente condannata a morte. Questa richiesta è stata inviata in seguito a una sentenza emessa da un tribunale speciale, che ha riconosciuto Hasina colpevole di crimini contro l’umanità legati a una violenta repressione di manifestazioni studentesche avvenute nel .

Dettagli della condanna e del processo

Il Tribunale Internazionale per i Crimini di Dhaka ha condannato Sheikh Hasina, 78 anni, per la sua gestione della rivolta studentesca. Le manifestazioni, iniziate nel luglio del , erano nate per chiedere riforme nel sistema delle quote per l’impiego pubblico. Le forze di sicurezza, secondo il rapporto dell’ONU, hanno risposto con una violenta repressione, causando la morte di oltre 1.400 persone.

Il verdetto e le reazioni

La sentenza, emessa il 17 novembre, ha visto Hasina processata in contumacia, poiché attualmente si trova in India. La leader ha definito il verdetto come una decisione politica e parziale, sostenendo che il processo non fosse equo. La difesa, nominata dallo Stato, non è riuscita a presentare prove a favore dell’ex premier, mentre alcuni testimoni hanno rivelato che Hasina aveva dato ordini diretti per reprimere le proteste con la forza.

Il contesto politico attuale

La richiesta di estradizione da parte del governo di Muhammad Yunus riflette una crescente tensione nei rapporti tra Bangladesh e India. Nonostante il legame storico tra Hasina e il governo indiano, i due paesi si trovano ora in una situazione complessa. L’India ha fornito supporto a Hasina durante il suo mandato, ma tale alleanza ha vacillato dopo la sua rimozione dal potere nel .

Le reazioni dell’India

Il ministero degli Esteri indiano ha confermato di aver preso atto della condanna di Hasina, senza però fornire indicazioni chiare riguardo all’estradizione. Le autorità indiane potrebbero considerare questa richiesta di natura politica, complicando ulteriormente la situazione. Finora, Dhaka ha presentato almeno tre richieste di estradizione, tutte senza successo.

Prospettive future e implicazioni

Le tensioni tra i due paesi potrebbero subire ulteriori sviluppi, specialmente in vista delle prossime elezioni generali in Bangladesh. Il partito di Hasina, l’Awami League, è attualmente escluso dalla scena politica, il che potrebbe influenzare la stabilità del paese. Inoltre, esperti avvertono che un eventuale rifiuto dell’India di estradare Hasina potrebbe inasprire ulteriormente i rapporti bilaterali.

Tuttavia, i recenti incontri tra i funzionari della sicurezza nazionale di entrambi i paesi suggeriscono una volontà di dialogo. Il Consigliere per la Sicurezza Nazionale del Bangladesh, Khalilur Rahman, ha recentemente visitato l’India, aprendo la porta a future discussioni, sebbene la questione dell’estradizione rimanga delicata.

La situazione attuale è caratterizzata da una forte tensione geopolitica e da un clima di incertezza. La richiesta di estradizione di Sheikh Hasina non è solo una questione legale, ma riflette anche le complesse dinamiche politiche della regione. Resta da vedere come si evolverà questa situazione e quali saranno le ripercussioni per entrambe le nazioni.