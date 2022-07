“Il Bersò”: porticati e pergolati in legno di qualità Made in Italy

Quando hai uno spazio all’aperto ma scoperto, che non sai come sfruttare nelle giornate assolate o quando il tempo non è favorevole, puoi optare per la costruzione di porticati o pergolati in legno.

Le soluzioni in legno per realizzare questre strutture sono davvero tante: lo sanno bene i progettisti e i tecnici de “Il Bersò” (https://www.ilberso.it/), azienda specializzata nella realizzazione di coperture in legno.

Porticati: cosa sono

Si tratta di strutture che consentono di creare continuità tra l’interno e l’esterno, ad esempio in giardino o su una terrazza. Il porticato è da un lato addossato a un muro, dall’altro è sostenuto da colonne, il cui numero varia in base all’estensione del porticato stesso. La copertura è costituita da travi in legno ravvicinate. I porticati possono essere realizzati come zona relax o come spazio per pranzi, cene e merende, ma anche come copertura per auto, moto, biciclette.

“Il Bersò” propone due alternative:

Entrambe eleganti e facili da installare, soprattutto perché non richiedono opere murarie. L’installazione, quindi, non è invasiva perché non richiede la foratura dei pavimenti. In questo modo si evita anche il rischio di spiacevoli infiltrazioni d’acqua.

Pergolati: cosa sono

Al contrario dei porticati, i pergolati oltre a poter essere realizzati in appoggio ad un muro, possono essere progettati anche come soluzioni autoportanti. La principale differenza con i porticati è la presenza nella parte superiore di una serie parallela di pali collegati da un’intelaiatura leggera. La loro finalità è sempre quella di creare una zona d’ombra, ma allo stesso tempo il pergolato può fare anche da sostegno a piante rampicanti.

Come nel caso dei porticati, anche i pergolati in legno de “Il Bersò” sono realizzati senza la necessità di opere murarie: una soluzione pratica che è anche un valore aggiunto per gli spazi esterni.

Coperture in legno: qualità targata “Il Bersò”

Le soluzioni in legno garantiscono una resa estetica di livello superiore. Per questo motivo dal 2002 Il Bersò si dedica alla progettazione di porticati e pergolati utilizzando questo materiale.

Al contrario di quanto si pensa, il legno non è un materiale che si deteriora facilmente. Infatti, se trattato con apposite vernici, garantisce una tenuta pari a quella dei materiali non naturali. Per assicurare la longevità delle coperture – che sono costantemente esposte al sole e agli agenti atmosferici – è necessario passare un ulteriore strato di vernice ogni 2/3 anni e il gioco è fatto!

Infine, un altro plus di questo materiale e delle coperture de “Il Bersò” è la possibilità di personalizzazione: i limiti di spazio non sono un problema, perché con il legno è possibile adattare le dimensioni dei porticati e dei pergolati per rispondere ad ogni esigenza abitativa.