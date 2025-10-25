Il Brentford infligge una nuova sconfitta al Liverpool

La crisi di Liverpool continua a farsi sentire, con la squadra campione in carica che ha subito la sua quarta sconfitta consecutiva in Premier League. In un incontro disputato a Brentford, i Reds hanno ceduto il passo ai padroni di casa con un risultato di 3-2, aggiungendo ulteriore pressione su Arne Slot, l’attuale allenatore, che sta affrontando un momento difficile.

Il match e le sue dinamiche

La partita è iniziata in modo sfavorevole per Liverpool, che si è trovato sotto dopo solo cinque minuti. Dango Ouattara ha sfruttato un lancio lungo per colpire di volo e portare Brentford in vantaggio. Il raddoppio è giunto poco prima dell’intervallo, quando Kevin Schade ha segnato il secondo gol, lasciando Liverpool in difficoltà.

Reazione e momenti chiave

Nel finale del primo tempo, Liverpool ha accorciato le distanze con un gol di Milos Kerkez, che ha trovato la rete grazie a un cross di Conor Bradley. Tuttavia, la reazione che tutti si aspettavano nella ripresa non si è concretizzata. Al contrario, Igor Thiago ha riportato Brentford avanti di due gol, realizzando un penalty assegnato dopo un fallo di Virgil van Dijk.

Nonostante un tentativo di rimonta da parte di Mohamed Salah, che ha segnato nel finale, Liverpool non è riuscito a recuperare il punteggio. La sconfitta ha segnato un passo indietro significativo nella loro stagione, specialmente considerando che tre delle ultime quattro partite sono state perse a Londra.

La situazione di Mohamed Salah

La forma di Salah è diventata un argomento caldo tra i tifosi e gli esperti. Dopo aver saltato la partita precedente, il giocatore è stato reintegrato nella formazione titolare contro Brentford, ma le sue prestazioni hanno lasciato a desiderare. Salah ha recentemente modificato i suoi profili sui social media, rimuovendo i legami con Liverpool, il che ha alimentato le speculazioni sulla sua situazione emotiva.

Il supporto dei tifosi

Nonostante il calo di forma, la maggior parte dei tifosi ha confermato il proprio sostegno nei confronti di Salah, intonando il famoso coro che lo celebra durante la partita. La sua importanza per la squadra non è in discussione, e molti credono che tornerà a brillare come in passato.

Arne Slot ha espresso fiducia nel talento del suo attaccante, affermando che le difficoltà sono parte del gioco e che ogni giocatore può attraversare momenti di crisi. La squadra ha bisogno di ritrovare la coesione e la determinazione per affrontare le sfide future.

Le implicazioni per Liverpool

Con questa sconfitta, Liverpool si ritrova al sesto posto in classifica, a quattro punti dalla capolista Arsenal, che potrebbe estendere il proprio vantaggio nel prossimo turno. La situazione di Brentford, invece, è migliorata, portandoli a metà classifica e riducendo il gap con i Reds a sole due lunghezze.

Le prospettive per Liverpool, dunque, non sono rosee. La squadra dovrà lavorare sodo per ritrovare la forma e il gioco che l’ha contraddistinta negli anni passati. Le prossime partite rappresenteranno un test cruciale per la squadra e il suo allenatore, che dovranno dimostrare di poter invertire questa preoccupante tendenza.