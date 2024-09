Il cantautore Francesco De Gregori ha paragonato il suo rapporto con la defunta moglie Chicca ad una relazione tra padre e madre. Il ricordo di lei gli consente di affrontare l'intenso dolore causato dalla sua perdita.

Il noto artista italiano Francesco De Gregori ha condiviso il suo dolore per la perdita della moglie Chicca, scomparsa un anno fa a causa di un cancro. Ricorda il loro amore di mezzo secolo come un viaggio di trionfi e difficoltà, sottolineando come la loro relazione fosse piena a livello spirituale, intellettuale e fisico. Nonostante il profondo dolore che sta vivendo, De Gregori affronta il lutto attraverso la musica e i ricordi di Chicca, che gli permettono di elaborare il suo malessere. In un'intervista, l'artista ha anche rivelato di essere un appassionato di calcio e film classici, e ha descritto la sua casa come il suo rifugio personale.

Chicca Gobbi è scomparsa un anno fa, in luglio 2023, dopo aver lottato con un cancro che la ha lentamente strappata alla vita.

In un’intervista con il Corriere della Sera, Francesco De Gregori ha parlato della sua vita dopo la perdita di Chicca. Ha rivelato di essere appassionato di calcio, ma non di talk show: «Mi piacciono le partite di calcio e i film classici e mi tengo aggiornato guardando i telegiornali. Mi tengo alla larga dai talk show. Cosa mi resta? Non molto. Per me la televisione è un mezzo per godere del cinema a casa. È il mio nido, dove torno sempre con piacere dopo mesi di tour, dove ritrovo i profumi della mia cucina e dove dormo bene perché il materasso ha preso la mia forma: nessun hotel può competere con il comfort del tuo letto a casa».

Il Principe ha rivelato che affronta il dolore attraverso la musica, poiché parlarne vuol dire aver elaborato il malessere. Le sue canzoni, in particolare “Rimmel”, parlano di rapporti amorosi terminati. Queste composizioni sono nate una volta elaborato il dolore e il patimento, alimenti certi di un tipo di creatività che non emerge immediatamente ma solo dopo un po’ di tempo. Quando si soffre, infatti, lo stato d’animo non è quello giusto per suonare il pianoforte.

La vita di De Gregori è stata duramente colpita dalla morte della moglie Chicca avvenuta lo scorso luglio. Alla domanda se pensasse ad un momento di gioia, il Principe risponde con la sincerità di chi sta vivendo un grande dolore: al momento non lo vede possibile. Chicca è stata per lui un porto sicuro per cinquant’anni, una compagna, una madre, una sorella, una figlia, un’amante, una moglie. La perdita di una figura così importante è immensa. La loro relazione era densa, spirituale, intellettuale e fisica ed è ciò che ha permesso al loro amore di sopravvivere per mezzo secolo. Nonostante la sua assenza, Chicca rimane presente nella sua vita attraverso i ricordi e tutto ciò che hanno condiviso insieme, e il ricordarla lo aiuta ad affrontare l’aspetto più doloroso del suo luto.